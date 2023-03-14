تعرفوا على خطة "البداية الجديدة" لحزب العمال في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية يسعى حزب العمال للفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز بعد 12 عاما من الغياب

تركز خطة الحزب على محوري التعليم والرعاية الصحية في الانتخابات المقبلة

تعهد الحزب بوقف عمليات الخصخصة وبيع أصول الدولة في قطاعات المواصلات والطاقة

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد أزمات كوفيد-19 والاغلاق وارتفاع تكلفة المعيشة.





وفي هذا الإطار، أعلن حزب العمال وممثله كريس مينز عن خطة "البداية الجديدة" التي يعتزم الحزب تطبيقها في حال فوزره بانتخابات ولاية نيو ساوث ويلز المقبلة، وإليكم أبرز ملامحها.



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التعليم





أعلن الحزب عن اعتزامه توفير أماكن اضافيّة لمراحل ما قبل دخول المدرسة للعائلات وذلك عبر بناء 100 مركز والاستثمار في 50 مركز جديد أو موسّع في المدارس غير الحكوميّة.





بالإضافة إلى تعيين معلّمين ومعلّمات جدد والحافظ على المعلّمين والمعلّمات وذلك عبر تخفيض عبء العمل، وجعل المعاشات أكثر تنافسيّةً وتحويل 10,000 وظيفة بقطاع التعليم من مؤقّتة إلى دائمة.





كما تعهد الحزب القيام بتمويل كل المدارس الحكوميّة عبر ال 400 مليون دولار المخصّصة لصندوق مستقبل التعليم وكذلك تحديث المدارس وإنشاء مدارس جديدة في المناطق ذات النموّ السكّاني المرتفع.





كما سيتم حظر استخدام الهواتف المحمولة في كل المدارس العامّة وذلك لمواجهة التنمّر الإلكتروني ولتحسين تطوّر الطلّاب الأكاديمي والاجتماعي.





الرعاية الصحية





وعد الحزب حال فوزه بإدخال الحدّ الأدنى الآمن من مستويات التوظيف في المستشفيات العامّة عبر توظيف أكثر من 500 مسعف في المناطق الريفيّة والإقليميّة الخاصّة بنيو ساوث ويلز.





وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات وتوفير أكثر من 600 سرير جديد في مناطق غرب سيدني، و300 سرير جديد في المستشفيات الواقعة في منطقة Rouse Hill، وتجديد مستشفيات Canterbury وFairfield وMount Druitt وBlacktown.



بالإضافة إلى استثمار 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز التمويل الخاص بمراكز الصحّة النسائيّة وذلك بهدف جعل نيو ساوث ويلز الولاية الأولى في أستراليا، حيث يمكن فيها لكلّ امرأة(شخص) تعاني من سرطان الثدي الوصول مجّاناً إلى ممرّضة مختصّة بسرطان الثدي.





الطرق والمواصلات





سوف تستثمر خطة البداية الجديدة الخاصة بالحزب في تحسين وسائل المواصلات العامّة -بما في ذلك، وضع حدّ لخصخصة الخدمات الأساسيّة.





وكذلك تحسين جودة المواصلات العامّة عبر بناء المزيد من القطارات والحافلات والعبّارات والسكك الحديدية الخفيفة في نيو ساوث ويلز.





كما أشار الحزب إلى تعهده بعدم خصخصة الطرق السريعة، وتقديم تخفيضات للسائقين على رسوم استخدام الطرق السريعة.





السكن والمعيشة





يذكر موقع الحزب بأنه لا يوجد حلّ سحري فيما يتعلّق بتحسين القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان، ولكن هناك خيار واضح في هذه الانتخابات: خطّة حزب العمّال الشاملة لمعالجة مشكلة عدم توفّر المنازل، مساعدة مشتري المنزل الأوّل، تقديم عروض أكثر انصافاً للمستأجرين، وجعل الإسكان الريفي في المتناول.



يتعهد الحزب بمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان دون فرض ضريبة على الأرض لمدى الحياة على منازل الأسر الأسترالية.





الطاقة ومصادرها





يقول الحزب بأن خطّة البداية الجديدة ستوقف أيّ عمليات خصخصة جديدة لأصول (ممتلكات) الطاقة الخاصّة بالولاية.





وسوف تقوم بتشريع أهداف خاصّة بتخفيض انبعاثات الكربون، ومن بينها تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 وتخفيض بنسبة 50% من مستويات انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.





بالإضافة إلى انشاء مفوّضية خاصّة بصافي الانبعاثات الصفري لمراقبة ومراجعة التقدّم الذي تم انجازه في هذا المجال، وتأثير هذا الأمر على الوظائف والصناعة وعلى أسعار الطاقة.



(L-R) NSW Shadow Minister for Education Prue Car, NSW Labor leader Chris Minns, and NSW Labor Candidate for East Hills Kylie Wilkinson speak to the media during a press conference at an early learning centre in Condell Park, Sydney, Tuesday, March 14, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE الاقتصاد والوظائف





ستعمل خطة البداية الجديدة لحزب العمال على بناء اقتصاد قوي للمستقبل وتوفير نمو الوظائف والمهارات لتساعد سكّان نيو ساوث ويلز في تحقيق طموحاتهم.





تعهد الحزب بوقف خصخصة الأصول (الممتلكات) العامّة، وتقديم الدعم للصناعات المحليّة، وتقديم الدّعم للمصالح التجارية المحلية من خلال "المفوضية الأولى للوظائف في نيو ساوث ويلز"، ومعالجة الفجوة في المهارات من خلال معهد “مراكز التميّز في التصنيع التابعة لمعهد التيف".



