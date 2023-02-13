"غادروا فورًا": حرائق الغابات تشتد في ولاية كوينزلاند

أطلقت السلطات تحذيرات طارئة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند، وتم حث بعض السكان على مغادرة منازلهم مع اشتعال حرائق الغابات في منطقة ويسترن داونز، شمال غرب بريسبان.

Strong winds fan Vic bushfires.

Strong winds fan Vic bushfires. Source: AAP

يشتعل الآن 50 حريقًا في الغابات في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند، لكن السلطات تشعر بقلق بالغ إزاء حريقين، مع وجود تحذيرات طارئة بشأن الحرائق في Myall Park وMontrose.

وكانت قد هدأت بعض من الظروف المحيطة بالنيران قليلاً بين عشية وضحاها مع زيادة الرطوبة، لكن رجال الإطفاء يستعدون ليوم آخر مليء بالتحديات اليوم الاثنين.

تتوقع الولاية يومًا حارا آخر، ليس بخطورة الظروف التي واجهتها الولاية بالأمس، ولكن لا يزال يومًا صعبًا للغاية. لذا من المحتمل أن تزداد الظروف سوءًا خلال اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

يتم حث السكان على المغادرة فورًا لأن الحرائق سريعة الحركة وتضع الممتلكات تحت التهديد.

وتقول خدمات الطوارئ في كوينزلاند قد يشكل هذا الحريق خطرا على الأرواح أيضا.

شهدت ولاية كوينزلاند أشد أيامها حرارة منذ ما يقرب من عامين يوم الأحد الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في أجزاء مختلفة من الولاية.
اقرأ المزيد

من مراسلينا: أخبار الأراضي الأراضي الفلسطينية في أسبوع 13/2/2023

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
وأندرويد.


شارك
نشر في: 13/02/2023 11:17am, آخر تحديث: 13/02/2023 11:24am
By Maram Ismail
المصدر: SBS

اخترنا لك

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

12:26

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

14:21

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

11:27

قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

13:43

'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة