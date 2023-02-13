"غادروا فورًا": حرائق الغابات تشتد في ولاية كوينزلاند

يشتعل الآن 50 حريقًا في الغابات في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند، لكن السلطات تشعر بقلق بالغ إزاء حريقين، مع وجود تحذيرات طارئة بشأن الحرائق في Myall Park وMontrose.





وكانت قد هدأت بعض من الظروف المحيطة بالنيران قليلاً بين عشية وضحاها مع زيادة الرطوبة، لكن رجال الإطفاء يستعدون ليوم آخر مليء بالتحديات اليوم الاثنين.





تتوقع الولاية يومًا حارا آخر، ليس بخطورة الظروف التي واجهتها الولاية بالأمس، ولكن لا يزال يومًا صعبًا للغاية. لذا من المحتمل أن تزداد الظروف سوءًا خلال اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.





يتم حث السكان على المغادرة فورًا لأن الحرائق سريعة الحركة وتضع الممتلكات تحت التهديد.





وتقول خدمات الطوارئ في كوينزلاند قد يشكل هذا الحريق خطرا على الأرواح أيضا.





شهدت ولاية كوينزلاند أشد أيامها حرارة منذ ما يقرب من عامين يوم الأحد الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في أجزاء مختلفة من الولاية.



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