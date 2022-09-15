فرقة مياس تفوز بالجائزة الكبرى في America’s Got Talent بأداء مبهر أدهش الحكام وأوصل لبنان إلى العالمية

حققت فرقة مياس اللبنانية المستحيل بفوزها بلقب America’s Got Talent بعد أداء أبهر الحكام وضمن لها الفوز بجائزة نقدية قيمتها مليون دولار.

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فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب America's Got Talent وتحصد جائزة نقدية بقيمة مليون دولار Source: YouTube

لا يزال اللبنانيون يدهشون العالم رغم أزماتهم الخانقة على الصعد كافة.

في ختام رحلة أدهشت فيها حكام America’s Got Talent بروعة عروضها الراقصة التي أوصلتها إلى التصفيات النهائية، حققت فرقة مياس نصراً للفن والإبداع اللبناني بفوزها بلقب واحد من أشهر برامج المواهب حول العالم.
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فرقة مياس اللبنانية صنعت تاريخاً جديداً بشهادة الحكام الذين أشادوا بأدائها الذي اعتبروه غير مسبوق.
Red Carpet For "America's Got Talent" Season 17 Live Show Finale
13 September 2022 - Pasadena, California - Mayyas. Red Carpet For "America's Got Talent" Season 17 Live Show Finale held at the Sheraton Pasadena in Pasadena. Photo Credit: AdMedia/Sipa USA Source: AAP / Admedia, Inc/Sipa USA

وحصلت الفرقة اللبنانية على جائزة نقدية قيمتها مليون دولار بعد فوزها باللقب.

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نشر في: 15/09/2022 1:57pm, آخر تحديث: 15/09/2022 6:07pm
By Nassif Khoury
المصدر: SBS

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