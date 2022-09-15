فرقة مياس تفوز بالجائزة الكبرى في America’s Got Talent بأداء مبهر أدهش الحكام وأوصل لبنان إلى العالمية

لا يزال اللبنانيون يدهشون العالم رغم أزماتهم الخانقة على الصعد كافة.





في ختام رحلة أدهشت فيها حكام America’s Got Talent بروعة عروضها الراقصة التي أوصلتها إلى التصفيات النهائية، حققت فرقة مياس نصراً للفن والإبداع اللبناني بفوزها بلقب واحد من أشهر برامج المواهب حول العالم.



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فرقة مياس اللبنانية صنعت تاريخاً جديداً بشهادة الحكام الذين أشادوا بأدائها الذي اعتبروه غير مسبوق.



13 September 2022 - Pasadena, California - Mayyas. Red Carpet For "America's Got Talent" Season 17 Live Show Finale held at the Sheraton Pasadena in Pasadena. Photo Credit: AdMedia/Sipa USA Source: AAP / Admedia, Inc/Sipa USA



وحصلت الفرقة اللبنانية على جائزة نقدية قيمتها مليون دولار بعد فوزها باللقب.





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