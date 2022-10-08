النقاط الرئيسية ايران تعلن أن الشابة أميني قضت نتيجة تداعيات مرضيّة سابقة وليس "ضربات"

توفيت الشابة الكردية أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر في المستشفى حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي

فادت هيئة الطب الشرعي الإيرانية الجمعة أن "وفاة مهسا أميني لم تكن بسبب ضربات على الرأس أو الأعضاء الحيوية للجسد"

توفيت الشابة الكردية أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر في المستشفى حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.



LISTEN TO ایرانیان ساکن در ملبورن، روز گذشته نسبت به مرگ مهسا امینی در تهران اعتراض و سوگواری کردند. SBS Persian 21/09/2022 07:20 Play

أفادت إيران الجمعة أن الشابة مهسا أميني التي أدت وفاتها بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الى احتجاجات واسعة، قضت نتيجة تداعيات حالة مرضية سابقة وليس بسبب "ضربات" على أعضاء حيوية.





Advertisement

وأعقبت وفاتها احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية، قتل على هامشها العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن. وحمّلت السلطات المسؤولية لـ"مثيري شغب"، وأعلنت توقيف مئات منهم.





ورغم استخدام القوات الأمنية القوة القاتلة، فان التظاهرات التي تتقدمها نساء استمرت لليلة ال21 على التوالي بحسب اشرطة فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس.





وأفادت هيئة الطب الشرعي الإيرانية الجمعة أن "وفاة مهسا أميني لم تكن بسبب ضربات على الرأس أو الأعضاء الحيوية للجسد"، بل ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة".





وأشار الى أن العملية التي جرت لإزالة ورم الدماغ القحفي، أدت الى معاناة أميني "اضطرابات في المحور الوطائي النخامي" وعدد من الغدد المرتبطة به، ومنها الغدة الدرقية.



LISTEN TO ناآرامی‌ها در ایران بخاطر مرگ مهسا امینی در زمان بازداشت او توسط پلیس همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش شدت این اعتراضات دیده نمی‌شود و حتی حامیان این اعتراضات در سرتاسر جهان هم در حال پیوستن به آن هستند. SBS Persian 27/09/2022 06:41 Play

وأكد مسؤولون إيرانيون، يتقدمهم الرئيس إبراهيم رئيسي، فتح تحقيق في أسباب وفاة الشابة أميني.





ونشرت وسائل إعلام رسمية الجمعة تقرير هيئة الطب الشرعي الذي أكد أنه يستند الى سجلات المستشفى وصور مقطعية للرأس والرئتين وتشريح.





وأوضح أنه في "13 أيلول/سبتمبر، فقدت (أميني) الوعي بشكل مفاجئ وسقطت إثر ذلك أرضا"، وبسبب حالتها الصحية الأساسية افتقرت الى "القدرة على التعويض والتكيّف مع الوضع".





وأشار الى أنه "في هذه الظروف، عانت من اضطراب في نبض القلب وهبوط في ضغط الدم، وبالتالي تراجع في مستوى الوعي"، تطورت الى "نقص حاد في الأكسجة وبالتالي تلف دماغي".



LISTEN TO أطلقت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني شرارة مواجهات دموية في شوارع ايران وتظاهرات تضامنية في مدن عالمية منها ملبورن ، دفاعاً عن الحريات الشخصية وتضامناً مع النساء الايرانيات. SBS Arabic24 27/09/2022 13:44 Play

وكانت عائلة أميني رفعت شكوى ضد عناصر الشرطة الضالعين في القضية وقال أحد اقربائها وهو يقيم في العراق لوكالة فرانس برس إنها توفيت من جراء "ضربة قوية على الرأس".





قضت فتيات أخريات في الاحتجاجات لكن منظمة العفو الدولية تقول إن ايران ترغم عائلاتهن على الادلاء باعترافات متلفزة "لكي تعفي نفسها من المسؤولية عن وفاتهن".





في إطار العقوبات، أعلنت كندا منع عشرة آلاف مسؤول في النظام الايراني من دخول أراضيها كما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو الجمعة.





- "انتحار"- أكدت والدة نيكا شاه كرامي البالغة 16 عاما والتي توفيت بعد أن فقدت في 20 أيلول/سبتمبر الخميس ان ابنتها "قتلت من قبل الدولة" بعدما شاركت في تظاهرة مناهضة للحجاب في طهران.





اتهمت نسرين شاه كرامي أيضا السلطات بتهديدها للادلاء باعتراف قسري حول وفاة ابنتها نيكا.





وقالت في شريط فيديو نشرته على الانترنت إذاعة فاردا وهي محطة تبث بالفارسية ممولة من الولايات المتحدة ومقرها براغ "لقد رأيت جثة ابنتي بنفسي، يظهر الجزء الخلفي من رأسها أنها تعرضت لضربة شديدة لأن جمجمتها تجوفت. هكذا قُتلت".





منذ ذلك الحين نفت السلطات القضائية الايرانية تقارير بان قوات الأمن قتلت فتاة أخرى تدعي سارينا اسماعيل زاده خلال تجمع في كرج في غرب طهران.





ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية ليل الخميس، ما قال إنها ايضاحات من حسين فاضلي هرينكدي، المدعي العام لمحافظة ألبرز، بشأن ما أوردته "وسائل إعلام معادية" عن "مقتل فتاة من (مدينة) كرج اسمها سارينا اسماعيل زاده على يد قوات الأمن خلال التجمعات".





وأوضح المدعي إنه "وفق التحقيقات الأولية"، فإن الفتاة "أقدمت على الانتحار"، مشيرا الى أن تقرير الطب الشرعي حدد سبب الوفاة "بالصدمة الناتجة عن إصابات متعددة وكسور ونزيف جراء السقوط من مكان مرتفع".





وقالت منظمة حقوق الانسان في ايران التي مقرها في أوسلو ان عائلة اسماعيل زاده تعرضت لضغوط كثيفة من عناصر من الحكومة "لإرغامهم على تكرار رواية الانتحار الرسمية".





وأضافت انه حين طلب من العائلة ان تتعرف على جثة الفتاة "كان يمكن رؤية عدة جروح على وجهها والجانب الأيمن من جبينها قد سحق بالكامل بسبب شدة الضربات".





في إطار حملة قمع التظاهرات، حجبت ايران الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وواتساب وأطلقت حملة اعتقالات.





وسعى المتظاهرون إلى إيجاد طرق لتجنب كشفهم حيث تقوم تلميذات باخفاء وجوههن حين يرددن "الموت للديكتاتور" او تشويه صور المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وذلك بحسب مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها.





أظهرت مقاطع أخرى أشخاصا يرددون شعارات الاحتجاج "امرأة، حياة، حرية" من نوافذ شقتهم وسط الظلام.





وظهر نوع احتجاج آخر صباح الجمعة حيث بدت نوافير ساحات عامة في طهران أشبه ببرك دماء بعدما صبغ فنان مياهها باللون الأحمر لتشكل انعكاسا لحملة القمع.





- "حصيلة أعلى بكثير"- أدت أعمال العنف التي اندلعت في كل أنحاء إيران والتي وصفتها السلطات بانها "أعمال شغب"، إلى سقوط عشرات القتلى- معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضا أفراد من قوات الأمن.





وتقول "منظمة حقوق الإنسان في ايران" ومقرها أوسلو إن 92 متظاهرا على الأقل قتلوا حتى الآن.





اعتقلت قوات الأمن أنصارا بارزين للحركة بينهم ناشطون وصحافيون ونجوم بوب.





رغم هذه الإجراءات، استمرت التظاهرات في بلدات ومدن على مستوى البلاد.





يمكن سماع مجموعة من الشابات يهتفن "الموت للديكتاتور" في مدينة رشت بشمال البلاد بحسب فيديو نشر على الانترنت الخميس وتحققت منه وكالة فرانس برس.





تحققت منظمة العفو الدولية من مقتل 52 شخصا على أيدي قوات الأمن لكنها قالت إنها تعتقد بان "الحصيلة الفعلية أعلى بكثير".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني



للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط



أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار SBS عربي News

