العثور على رجل ومراهق مقتولين بالرصاص داخل منزل في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية العثور على رجل وصبي مراهق مقتولين بطلقات نارية في منزل في يامبا بمنطقة الأنهار الشمالية في نيو ساوث ويلز

القتيلان رجل يبلغ من العمر 58 عاماً وصبي يبلغ من العمر 15 عاماً

لا تعتقد الشرطة أن أي طرف ثالث متورط وسيتم إعداد تقرير للطبيب الشرعي

تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث أمس الخميس قرابة الساعة 1.10 بعد الظهر حيث عثرت على جثة لرجل يبلغ من العمر 58 عاماً وأخرى لصبي يبلغ من العمر 15 عاماً.



وأعلنت الشرطة في بيان: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً كان يحمل سلاحاً مرخصاً وطلب المحققون سجل ترخيصه من هيئة نيو ساوث ويلز للأسلحة النارية.





ولا تعتقد الشرطة أن أي طرف ثالث متورط وسيتم إعداد تقرير للطبيب الشرعي.



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