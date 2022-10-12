هذا ما يجب أن تعرفه عن مياه الفيضانات بعد انتشال جثة رجل في نيو ساوث ويلز

تأتي وفاة الرجل البالغ من العمر 46 عاماً فيما تستعد فيه نيو ساوث ويلز لمزيد من الفيضانات.





وشوهد الرجل آخر مرة يوم الأحد في إيسينغتون جنوبي باثورست حوالي الساعة 11 صباحاً، حيث بدأت جهود البحث عنه بعدما لم يعد إلى منزله يوم الإثنين.





يوم الثلاثاء حوالي الساعة 10:30 صباحا، وجد طاقم مروحية تابعة للشرطة سيارته مغمورة بالكامل في نهر كامبلز في تشارلتون وانتشل طاقم خدمة الطوارئ بالولاية جثته من داخل السيارة.





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وقالت الشرطة في بيان يوم الثلاثاء، "يتم تذكير سائقي السيارات بعدم القيادة في أي طرق مغطاة بالمياه خوفاً من أن يصبحوا محاصرين إذا غمرتها المياه".





ومن المتوقع أن تتأثر أجزاء من نيو ساوث ويلز بأمطار غزيرة يصل مستواها إلى 65 ملم بحلول نهاية الأسبوع.





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