مقتل رجل هاجم مركزاً للشرطة في أوبرن غرب سيدني

تحاول الشرطة معرفة سبب قيام رجل بطعن عامل نظافة في هجوم على محطة قطار في سيدني، قبل أن يقتحم مركز شرطة مجاور، حيث قُتل برصاص العناصر الموجودين في المركز.

BUILDING FIRE MELBOURNE

Victoria Police tape is seen at the scene of a building fire in Sunshine, Melbourne, Saturday, February 25, 2023. Authorities say the cause of a blaze is being treated as suspicious. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • الشرطة تسعى لمعرفة دوافع رجل بطعن عامل نظافة في هجوم على محطة قطار في سيدني
  • اقتحم الرجل مركز شرطة مجاور حيث قُتل برصاص العناصر الموجودين في المركز
  • وقع الحادثان العنيفان في غضون خمس دقائق فقط
تم تشكيل فريق بمشاركة وحدة مكافحة الإرهاب في نيو ساوث ويلز للتحقيق في الحادثة، لكن الشرطة تقول إن الرجل كان يتصرف بمفرده وهي تحقق فيما إذا كانت الصحة العقلية عاملاً مؤثراً في الحادث.

وقال مساعد المفوض ستيوارت سميث إن الشرطة "لم تدخر وسعاً في إثبات نية هذا الشخص".
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وقعت المواجهة المميتة بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل عندما كان رجل هندي يبلغ من العمر 32 عاماً يلوّح بسكين حيث قام بتهديد العناصر في مركز شرطة أوبورن غرب سيدني، بعدما طعن عاملاً في السكك الحديدية.

وقع الحادثان العنيفان في غضون خمس دقائق فقط، مما تسبب في إصابة عامل سكة حديد محطة أوبورن البالغ من العمر 28 عاماً بطعنات في الذراع والورك.
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نشر في: 1/03/2023 12:56pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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