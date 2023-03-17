سوق العقارات بيئة خصبة لغسيل الأموال في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية: في جميع أنحاء أستراليا يتم جمع الأموال غير المشروعة وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي من خلال شبكات معقدة بعضها يشمل طلاب ومواطنين أجانب

إحدى العصابات الإجرامية في سيدني كانت في بعض الأيام تغسل مليون دولار كل ساعة لمدة ثلاث إلى خمس ساعات

استخدام العقارات هو وسيلة راسخة لغسيل الأموال الدولي

ستشكل أربع وكالات وطنية لإنفاذ القانون فريق عمل مشترك جديد للقضاء على غسيل الأموال على نطاق واسع عبر أسواق المال والممتلكات في أستراليا.





تعتقد الشرطة أن مليارات الدولارات تُغسل في أستراليا كل عام - تُستخدم لتمويل أنماط الحياة المترفة وتمويل المزيد من الأنشطة الإجرامية.





ستستهدف الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات الحدود والمركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية الجناة في أستراليا وخارجها.



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وسيجتمع رؤساء الوكالات في سيدني يوم الجمعة لإطلاق Taskforce Avarus والتي ستكون مهمتها تجفيف مصادر تمويل العصابات الإجرامية الدولية.





وتقول المجموعة إنه في جميع أنحاء أستراليا يتم جمع الأموال غير المشروعة وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي من خلال شبكات معقدة بعضها يشمل طلاب ومواطنين أجانب.





تظهر الأدلة أيضًا أن العصابات الإجرامية تستخدم حليب الأطفال والفيتامينات والسلع الفاخرة ، والتي يتم شراؤها في أستراليا باستخدام أموال قذرة ويتم إرسالها إلى الخارج.





كشفت المعلومات الاستخبارية العام الماضي أن إحدى العصابات الإجرامية في سيدني كانت في بعض الأيام تغسل مليون دولار كل ساعة لمدة ثلاث إلى خمس ساعات.





وقال مساعد المفوض في القيادة الشرقية للشرطة الفيدرالية ستيفن داميتو إن المجرمين يعيشون حياة رغدة بينما يقوضون الأمن القومي والاقتصاد ونظام الضمان الاجتماعي في أستراليا.





وقال: "بينما يعيش الأستراليون الملتزمون بالقانون حياة نزيهة ويدفعون الضرائب كمواطنين صالحين في المجتمع تستخدم عصابات الجريمة المنظمة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لزيادة ثرواتها."





"إنهم يشترون المنازل والعقارات التجارية ويستثمرون في أنظمتنا المالية ويعيشون في رفاهية بدون الضغوط المالية التي يشعر بها الأستراليون العاديون."



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وفقًا لـ AUSTRAC الذي يراقب ويمنع الانتهاك الجنائي للأنظمة المالية الأسترالية فإن استخدام العقارات هو وسيلة راسخة لغسيل الأموال الدولي.





وقد صرح نائب الرئيس التنفيذي للمخابرات الأسترالية الدكتور جون موس أن غسيل الأموال لا يحدث فقط في الأفلام بل يتم استخدامه لتمويل عمليات تسببت في أضرار جسيمة للمتورطين مثل المخدرات والاتجار بالبشر.





وقال "من المهم أن نفهم أن غسيل الأموال ليس شيئًا يحدث فقط في الأفلام".





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