660 ألف أسرة أسترالية تعاني من أجل سداد قروضها المنزلية في 2023

النقاط الرئيسية 20% من حاملي القروض العقارية في مواجهة جديدة مع ارتفاع أسعار الفائدة

اتحاد النقابات العمالية يضغط على الحكومة لرفع الأجور

وزير الخزانة يؤكد أن ميزانية مايو تم تخصيصها لدعم الأكثر احتياجا في أستراليا

صرحت وزيرة المالية كاتي غالاغر أن 20% من حاملي الرهن العقاري - حوالي 660 ألف أسرة - ستواجه ارتفاع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بالتزامن مع انتهاء المعدلات الثابتة في عام 2023.



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تظهر بيانات التعداد أن هناك 3.3 مليون أسرة أسترالية لديها رهن عقاري ما.





لكن غالاغر لم تفصح عمّا إذا قررت الحكومة أن تدعم ضغط اتحاد النقابات العمالية (CFMEU) من أجل زيادات "كبيرة" في الأجور.





وقال زاك سميث السكرتير الوطني لاتحاد النقابات العمالية لصحيفة The Australian إن مصرف الاحتياطي كان "يضرب" العمال برفع أسعار الفائدة.





أما من ناحيتها، فترى وزيرة المالية أن الأمر يتعلق بالنقابات وأرباب العمل.





وقالت لراديو ABC: "ليس من المفاجئ أن تدافع النقابة عن أجور أفضل لعمالها".



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"أؤيد المساومة الفعّالة، أي أن صاحب العمل والنقابات والموظفين يجلسون ويتفاوضون بشأن ما هو ممكن."





وأضافت السناتور غالاغر أن سياسة الحكومة أدت بالفعل إلى زيادة الأجور.





وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه كان يستخدم ميزانية مايو/آيار لدعم الأشخاص الأكثر احتياجا في أستراليا.





أشار الدكتور تشالمرز إلى شعوره بالارتياح، قائلاً إنه يعمل مع وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشوورث على إجراءات جديدة في الفترة المقبلة.





وقال تشالمرز: "إذا كنت تريد تغيير مسار الفقر والحرمان - وهذا تحدٍ وطني كبير - فإن أفضل طريقة للبدء هي معرفة أين تكون هذه التحديات أكثر صعوبة".



Source: AAP / AAP / Jono Searle ويطرح وزير الخزانة أيضًا مقالًا جديدًا لتوضيح نهجه الاقتصادي، حيث يشير إلى إعادة التفكير في الرأسمالية إلى نموذج "قائم على القيم الاقتصادية" بشكل أكبر.





ويوضح تشالمرز أن الشركات الكبرى لها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن للنظام المالي.





وكتب في صحيفة "The Monthly": "أحد الأسباب التي جعلتنا أكثر عرضة لعدم اليقين الاقتصادي والاضطراب خلال عام 2020 هو أن القادة السابقون فشلوا في وضع أفكار جديدة خلال العقد الأخير، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطينا خطة جديدة في السنوات الفاصلة".





وتابع تشالمرز في مقاله "الشمول الاقتصادي أمر أساسي لصحة الديمقراطيات وسلامة الدول".





"هذه ليست مجرد بدايات لنموذج اقتصادي جديد، إنه إصلاح ديمقراطي".





وعلّق أمين صندوق الظل أنجوس تايلور على اقتراح الدكتور تشالمرز واصفا إياه بـ “ الاقتصاد الشعبوي اليساري".



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وقال: "يعتقد أمين الخزانة أن اقتراحه للحكومات المبادرة (إدارة الاقتصاد من قمة الهرم مع وجوده في المركز)- هو حل للتحديات التي تواجهها أستراليا اليوم".





قال تيلور إن الإصلاح سيكون بمثابة "تحول مخيف إلى الشركات الحكومية الكبيرة".





"يؤمن حزب العمال بأن تدخل الحكومة في حياتك أمر جيد لأن الحكومة مليئة بأشخاص أكثر ذكاءً وأفضل معرفة وتحفيزًا من المواطن الأسترالي العادي".



