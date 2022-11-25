سكان فيكتوريا يتوجهون لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الولاية

النقاط الرئيسية من المتوقع أن يصوت أكثر من مليون شخص في 1700 موقع اليوم السبت في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بين الساعة 8 صباحًا و 6 مساء

دلى حوال نصف المسجلين في فيكتوريا البالغ عددهم 4.4 مليون شخص بأصواتهم بالفعل في مراكز الاقتراع المبكرة أو عبر البريد

يحاول حزب العمال وبقوة للحصول على ولاية ثالثة

أدلى حوال نصف المسجلين في فيكتوريا البالغ عددهم 4.4 مليون شخص بأصواتهم بالفعل في مراكز الاقتراع المبكرة أو عبر البريد، مما أدى إلى تحذير من مفوضية الانتخابات بالولاية من أن هذا قد يؤخر النتائج في ليلة الانتخابات.



LISTEN TO تطبيق مجاني صوتي في انتخابات فيكتوريا SBS Arabic24 14/11/2018 05:29 Play

ومن من المتوقع أن يصوت أكثر من مليون شخص في 1700 موقع اليوم السبت في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بين الساعة 8 صباحًا و 6 مساءً.





ويحاول حزب العمال وبقوة للحصول على ولاية ثالثة. وظهر رئيس الحكومة دانيال أندروز في مركز الاقتراع للانتخابات من أجل الفوز بولاية ثالثة بعد أن وجد استطلاع Newspoll الذي نُشر مساء الجمعة أن حزب العمال في طريقه للعودة على الرغم من التأرجح بنسبة ثلاثة في المائة تقريبًا.





يتقدم حزب العمال الائتلاف بنسبة 54.5 في المائة مقابل 45.5 في المائة على أساس التفضيل بين الحزبين ، وفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا أوستراليان".





يحتفظ حزب العمال الأن بـ 55 مقعدًا في مجلس النواب وسيحتاج إلى خسارة 11 مقعدًا ليفقد قبضته على السلطة. بحسب استطلاع Newspoll فإن الحكومة في طريقها للإحتفاظ بـ 45 إلى 50 مقعدًا.





لدى الائتلاف 27 مقعداً ويجب أن يحصل على 18 مقعداً إضافياً ليحكم بشكل مباشر.





وأشار استطلاع Resolve الأخير إلى أن حزب العمال قد يخسر ما بين ثمانية إلى 12 مقعدًا ، مما يعني انه سوف يشكل حكومة أقلية.



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تتوقع مجموعة RedBridge للاستشارات المستقلة أن يحصل حزب العمال على ما بين 41 إلى 48 مقعدًا وأن ينتهي الائتلاف بحصوله ما بين 27 إلى 33 مقعدًا.





من بين مقاعد حزب العمال المعرضة للخسارة هي ميلتون ، ويريبي ، وبوينت كوك ، وهوثورن ، وبوكس هيل ، ونورثكوت ، وريتشموند ، وألبرت بارك.





وفي زيارته الثالثة للحملة الانتخابية في نورثكوت يوم الجمعة ، أشار أندروز إلى أن الانتخابات ستكون قريبة.





وصرح للصحافيين ان "الانتخابات الكاملة تحدد بعدد قليل من الاصوات في عدد قليل من المقاعد".





وكان زعيم المعارضة في فيكتوريا السيد ماثيو غاي ، الذي قدم عرضه الأخير للناخبين أثناء قيامه بجولة في بالارات وجيلونغ ، ظهر متفائلاً بشأن هذا الحماس الانتخابي.





وقال "من السهل ، مع الاحترام ، لمن ليسوا في السياسة أن يعتقدوا أن ذلك لا يمكن تحقيقه. لكن يمكنني أن أقول لكم إن ذلك ممكنا".





وذكرت استطلاع Newspoll أن أندروز يتقدم كثيرًا بصفته رئيس الحكومة المفضل بنسبة 51 في المائة مقارنة بـ 35 في المائة بالنسبة إلى غاي.





وخالف اندروز التقاليد بالإدلاء بصوته في وقت مبكر من مساء الخميس ، وصوت خارج منطقته الانتخابية في مالغريف إلى جانب زوجته كاثرين واثنين من أبنائه.





ومن المقرر أن يصوت غاي في تمبلستو اليوم السبت





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