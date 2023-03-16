وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2,5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا

أوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق "إضافية" من أجل "تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا".

Austria Iran Nuclear

International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General, Rafael Grossi, addresses a news conference during an IAEA Board of Governors meeting in Vienna, Austria, Monday, Feb. 6, 2023. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) Source: AP / Heinz-Peter Bader/AP

النقاط الرئيسية:
  • عشر حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم ("الكعكة الصفراء") لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه
  • أوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق "إضافية" من أجل "تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا"
  • كانت ليبيا قد تخلّت في العام 2003 عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء باختفاء نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وفق إعلان تلّقته وكالة فرانس برس.

وجاء في تقرير أعدّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للدول الأعضاء أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها الثلاثاء "أن عشر حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم ("الكعكة الصفراء") لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه".

وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق "إضافية" من أجل "تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا".

ولم يعط التقرير أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.
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وكانت ليبيا قد تخلّت في العام 2003 عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، في عهد الزعيم السابق معمّر القذافي.

لكن منذ إطاحة القذافي في العام 2011 بعد 42 عاما من الحكم الدكتاتوري، تشهد ليبيا أزمة سياسية كبرى إذ تتنافس حكومتان على السلطة، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في سرت (وسط) برئاسة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي.

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نشر في: 16/03/2023 2:36pm
المصدر: AFP

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