المغرب يقدم ترشيحاً مشتركاً مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

أعلن ملك المغرب محمد السادس الثلاثاء تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في كرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.

FIFA World Cup Qatar 2022 - France vs Morocco

Morocco fans, during the match between France and Morocco, for the semifinal of the FIFA World Cup Qatar 2022, Al Bayt Stadium, this Wednesday 14th. Photo: Heuler Andrey/DiaEsportivo 30761 (Heuler Andrey / SPP) (Photo by Heuler Andrey / SPP/Sipa USA) Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

النقاط الرئيسية
  • الترشيح المشترك سيكون الأول من نوعه يربط بين دول افريقيا وأوروبا
  • الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك
  • ستقوم الولايات المتحدة والمكسيك باستضافة النسخة المقبلة في عام 2026
قال الملك المغربي في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".
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وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك، تكريماً لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وأوضح الملك في رسالته أن هذا الترشيح المشترك، الذي يُعدّ سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علماً ان الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخباً مقابل 32 سابقاً.
The greatest prize in world football (AAP)
وأردف ملك المغرب أن هذا الترشيح "سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

وترشح المغرب خمس مرات سابقاً لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

يذكر انه في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس مطلع الشهر الماضي أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

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نشر في: 15/03/2023 1:50pm, آخر تحديث: 15/03/2023 2:04pm
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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