نتانياهو يعلن "تعليق" إجراءات تعديل النظام القضائي بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في إسرائيل

النقاط الرئيسية نتانياهو يعلن "تعليق" العملية الجارية أمام الكنيست بهدف تعديل النظام القضائي في إسرائيل

واجهت التعديلات احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر

بعيد خطاب نتنياهو أعلن الاتحاد العمالي العام "هستدروت" إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً

أعرب زعيمان معارضان بارزان عن استعدادهما للانخراط في حوار مع الحكومة، إنما في إطار وساطة اقترحها قبل أسابيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، محذّرين في الوقت نفسه الحكومة من أي محاولة خداع.





وبعيد الخطاب، أعلن الاتحاد العمالي العام "هستدروت" إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً.





على صعيد المجتمع المدني، بدا منظّمو الحركة الاحتجاجية التي يتّسع نطاقها منذ أسابيع والتي أصبحت واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في تاريخ إسرائيل، أكثر حذرا بدعوتهم إلى مواصلة التظاهر ما لم يتم إيقاف المشروع "بالكامل".





ومساء قالت الكاتبة شارون هيفيز البالغة 59 عاما خلال مشاركتها في تظاهرة في تل أبيب "ليس الأمر انتصارا على الإطلاق، يحب مواصلة النضال"، متّهمة نتانياهو بإطلاق "أكاذيب".



وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).





وأضاف "انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون" في الكنيست.





وأعلن زعيم المعارضة يائير لبيد مساء استعداده "لحوار جدي" حول التعديلات القضائية إنما بشروط.





وقال لبيد في خطاب متلفز "إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تامّ، فنحن مستعدّون للانخراط في حوار جدّي".



"يدنا ممدودة"

من جهته قال الزعيم المعارض بيني غانتس (يمين-وسط) "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا"، وتابع سنحضر فورا إلى مقر إقامة الرئيس، ويدنا مدودة"، داعيا نتانياهو إلى "التوقف عن إطلاق التهديدات" وإلى إرسال فريق إلى مقر هيرتسوغ.





ورحّب الرئيس الإسرائيلي بقرار نتانياهو ودعا المعسكرين إلى الحفاظ على وحدة البلاد ونبذ العنف.





وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتانياهو، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".





وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين ""نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".





وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. وخرج في نهاية الأسبوع أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.





وازداد زخم الحركة الاحتجاجية الأحد بعدما أعلن نتانياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت إثر دعوة أطلقها السبت لتجميد التعديلات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.





والإثنين تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل ابيب وفي محيط البرلمان في القدس ضد تعديل النظام القضائي.



ومساء نُظّمت تظاهرة مضادة في محيط المحكمة العليا في القدس، هي الأولى من نوعها، شارك فيها آلاف الأشخاص.



"تحويل الانتباه"

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.





ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس. بينما يقول منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر.





وبيّنت الأيام الأخيرة وجود خلافات في صفوف الغالبية، إذ وجّه نائبان عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو انتقادات لقراره إقالة غالانت وأعلنا دعمهما له.





أما حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "القوة اليهودية" اليميني المتطرف المنضوي في الائتلاف الحكومي والذي أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه هدّد بالخروج من الحكومة في حال تم تعليق إجراءات تعديل النظام القضائي، فقد أعلن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يربط تعليق الإجراءات التشريعية بتوسيع حقيبته.





في مؤشر يدل على التحديات التي تواجهها البلاد، دعت شيخما بريسلر، إحدى منظّمات التحرك الاحتجاجي، في تغريدة إلى عدم "الأخذ بأي كلمة يقولها" نتانياهو.





وأكدت إحدى الجهات المنظّمة للتحرك "طالما العمل التشريعي (على التعديل) لم يتوقف بالكامل، سنتظاهر في الشوارع"، مندّدة بـ"محاولة جديدة لنتانياهو لتحويل انتباه الشعب من أجل إضعاف الحركة الاحتجاجية قبل إقامة دكتاتورية".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.







