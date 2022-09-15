جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

كانبرا





غادر أنتوني ألبانيزي مساء الامس أستراليا متوجها إلى المملكة المتحدة في وفد ضم عشرة أفراد من الشخصيات العامة لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتقديم التعازي للعائلة الملكية.





بيرث





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تم اكتشاف أقدم حفرية لقلب تم العثور عليه في أحفورة ثلاثية الأبعاد لسمكة عمرها 380 مليون عام وتم العثور عليها في شمال غرب أستراليا ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يلقي ضوءًا جديدًا على التطور البشري.





بكين





أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بكين ترغب بالعمل مع موسكو على اعتبار أن البلدين هما من "القوى العظمى"، وذلك خلال أول زيارة له إلى الخارج منذ بداية انتشار كوفيد.





موسكو





أشاد بوتين بتطور العلاقات مع طهران، وبدوره أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الروسي أن التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية "أقوى"، وذلك خلال لقاء جمعهما الخميس على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها أوزبكستان.





كييف





وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس إلى كييف في زيارة تهدف إلى دفع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قدما، في وقت تحرز قوات هذا البلد تقدما على الأرض بمواجهة الروس.





كفر دان (الأراضي الفلسطينية)





قتل فتى فلسطيني كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي بالقرب من جنين في الضفة الغربية المحتلة، المنطقة التي تشهد مواجهات مسلحة في الأشهر الأخيرة.





باكو





أعلنت أذربيجان الخميس مقتل 21 جنديا إضافيا في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن لترتفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الأذربيجانيين خلال أعنف معارك منذ حرب 2020 بين البلدين.





واشنطن





اتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي خطوة أولى باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه بعد ارتفاع مستوى التوتر مع بكي.





عمّان





ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من اربعة طوابق في عمان الى عشرة قتلى، كما أكد مصدر أمني أردني، فيما تواصل فرق الانقاذ صباح الخميس البحث عن عالقين بين الانقاض.





كابول





قالت حركة طالبان إنها "تدقق" في تسجيل فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلوها وهم يعدمون أسرى من أعضاء مجموعة متمردة أفغانية.





شنغهاي





ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ساحل الصين الشرقي ذا الكثافة السكانية العالية الخميس، بعدما أجبر الإعصار "مويفا" نحو 1,6 مليون شخص على ترك منازلهم وأوقف معظم الرحلات في مطارات شنغهاي الرئيسية.





كييف





أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.





الكويت





أثار مقطع مصور غضباً واسعاً على منصات التواصل في الكويت خلال الساعات الماضية، بعدما وثقت عدسة الكاميرا رجلاً وهو يعتدي بوحشية على امرأة في أحد شوارع الكويت.





نيوزيلندا





شهدت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا على تفاصيل جريمة ولا أغرب ارتكبتها امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً بحق طفلين وأخفت جثتهما في حقائب لعدة سنوات قبل أن تباع لاحقاً في مزاد علني.





زيوريخ





سيعتزل لاعب التنس روجر فيدرر، المتوج بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام أي البطولات الأربع الكبرى، في وقت لاحق هذا الشهر، عقب انتهاء مشاركته في بطولة "كأس ليفر" التي ستقام في لندن.





كاليفورنيا





أعلن الملياردير إيفون شوينار مؤسس ماركة أزياء "باتاغونيا" تحويل شركته إلى وقف خيري وقال إن أي أرباح لا يتم استثمارها في تشغيل الشركة سوف تخصص لمحاربة التغير المناخي.





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