جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

يريفان

قتل 49 جندياً أرمينياً على الأقل الثلاثاء في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلنت يريفان التي شجبت "عدوان" باكو.





ادنبره

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يحتشد عشرات الآلاف من البريطانيين الثلاثاء للصلاة أمام نعش إليزابيث الثانية في إدنبرة قبل نقلها إلى لندن، حيث يتم إعداد حفل وداع مهيب للملكة الراحلة التي تتمتع بشعبية كبيرة.





موسكو

أكد الجيش الروسي أنه يشن "ضربات مكثّفة" على القوات الأوكرانية في كل الجبهات الثلاثاء، في حين اتهم الكرملين كييف بتعذيب مدنيين وإساءة معاملتهم في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.



LISTEN TO أهم العناوين: وصول نعش الملكة اليزابيث الثانية إلى لندن تمهيدا لجنازة وطنية تأريخية - توالي كلمات الاشادة بالممثل والشخصية البارزة من السكان الأصليين العم جاك الذي توفي عن 79 عاما - اجتماع لمجلس الوزراء الوطني يبحث اليوم تمديد مدفوعات وباء كوفيد 19 SBS Arabic24 13/09/2022 10:42 Play





القاهرة

تقدم محامي مصري بدعوى قضائية عاجلة إلى مجلس الدولة، طالب فيها بشطب قيد الداعية عبد الله رشدي من جامعة الأزهر، وعزله من عمله بوزارة الأوقاف وغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.





نيويورك

أدت وفاة سجين أمريكي بعد تعذيبه بطريقة لا تخطر على بال، إلى مساءلة ضباط السجن حيث قام ضباط سجن أوكلاهوما بحسب صحيفة نيويورك تايمز "بتعذيب" سجين في زنزانته بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة " بيبي شارك" بشكل متكرر ودون توقف لمدة طويلة، ولاحقا تم العثور عليه ميتاً في زنزانته.





ميشيغان

اكتشفت الشرطة الأمريكية في مقاطعة ديترويت مخبأ طفل صغير كان تم الإعلان عن اختفاءه قبل 12 يوما، ليتبين أنه كان مختبئا بقصد منه في زاوية من قبو منزل والديه خوفا من عقوبة كان قد توعده بها والده.





نور سلطان

وصل البابا فرنسيس الذي نصحه الأطباء بعدم السفر إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، الثلاثاء إلى كازاخستان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يحمل خلالها دعوة إلى السلام والحوار في وسط آسيا المضطرب.





برلين

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون في 30 أيلول/سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.





دمشق

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن خطر انتشار مرض الكوليرا في سوريا "مرتفع للغاية" بعد الإعلان منذ نهاية الأسبوع الماضي عن تسجيل إصابات في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009.





بكين

أعلن أعلى مسؤول للدبلوماسية الصينية الثلاثاء أن بكين تريد العمل مع روسيا لإقامة نظام عالمي "اكثر عدلا"، وذلك قبل أيام من اجتماع بين رئيسي البلدين.





باريس

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الثلاثاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر بسبب أزمة الطاقة.





موسكو

أعلنت موسكو الثلاثاء أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وعددا من أعضاء الوفد المرافق له حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر.





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