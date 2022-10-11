حكومة نيو ساوث ويلز ستعيد لافتات التحذير من كاميرات السرعة المخفية على الطرقات

تم إزالة اللافتات الثابتة لكاميرات السرعة المتنقلة في نوفمبر 2020، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الإيرادات المحصلة من مخالفات السرعة.





ارتفع عدد الغرامات التي تم فيها تجاوز الحد الأقصى للسرعة بمقدار 10 كم / ساعة أو أقل من 3222 في أكتوبر 2020 إلى 27855 بحلول فبراير 2021.





وأعلنت وزيرة الطرق ناتالي وارد يوم الاثنين أن إشارات تحذير إضافية حول كاميرات مراقبة السرعة المتنقلة ستعود العام المقبل، قائلة إن الحكومة استمعت إلى آراء المجتمع.





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"ضمان أن تكون طرقنا المحلية آمنة قدر الإمكان للمشاة وسائقي السيارات هو أولوية مطلقة لهذه الحكومة".





ستعود اللافتات إلى مكانها بحلول يوم رأس السنة الجديدة.





وقال وزير النقل الإقليمي والطرق، سام فارواي، إنه تم إبلاغ الحكومة بإخفاء الكاميرات خلف أعمدة وأشجار وأن الهدف من اللافتات هو إبطاء السائقين.





"لقد سمعنا بصوت عال وواضح من المجتمع بشأن هذه المسألة".





ناشد كل من NRMA والمعارضة العمالية الحكومة لإعادة اللافتات حول الكاميرات في أسرع وقت ممكن.





وقال بيتر خوري من NRMA للصحفيين يوم الثلاثاء إن عدد الكاميرات زاد منذ عام 2020، وقد تكون هناك مشكلات لوجستية، بما في ذلك طلب الحكومة مزيدًا من اللافتات، مما يؤدي إلى إبطاء نشرها.





وأضاف السيد خوري إن الكاميرات لعبت دورًا مهمًا على طرق نيو ساوث ويلز، ويجب نشرها في مواقع خطرة لمنح السائقين فرصة للتحقق من سرعتهم.





ومن ناحيته قال زعيم حزب العمال كريس مينز إن الحكومة تحولت من جمع حوالي 4 ملايين دولار سنويًا من غرامات السرعة المنخفضة المدى إلى حوالي 45 مليون دولار خلال سنة مالية واحدة.





وقال إنه مع اقتراب موعد الانتخابات، تم توقيت تغيير السياسة لإرضاء الناخبين.





"اعترفت الحكومة بشكل أساسي بما عرفناه بالفعل منذ سنوات عديدة. زيادة في الإيرادات على نطاق هائل."





"لقد ارتدوا الآن بطريقة مذهلة لأنه تم القبض عليهم متلبسين بأيديهم في جيوبك."





قدم هذه السياسة وزير النقل السابق أندرو كونستانس، الذي قال إن إزالة اللافتات سيغير ثقافة السائق وسلوكه.





قال في عام 2020: "لا توجد إشارات تحذير تعني أنه يمكن الإمساك بك في أي مكان وفي أي وقت ونريد نفس الثقافة حول كاميرات السرعة المتنقلة".



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