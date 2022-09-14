مواصلات نيو ساوث ويلز معطلة مجددا مع استمرار الخلاف بين النقابات والحكومة

النقاط الرئيسية يُنصح ركاب سيدني بتجنب التنقل بواسطة القطارات

استمرار الخلاف بين نقابات السكك الحديدية والحكومة

زاد من تفاقم الاضطراب أن سائقي الحافلات سيتوقفون عن العمل في المناطق الداخلية الغربية كجزء من نزاع منفصل

يُنصح ركاب سيدني بتجنب السفر بالقطار مع استمرار الخلاف بين نقابات السكك الحديدية والحكومة حيث يقلل الإضراب العمالي بشكل كبير من الخدمات.





سيتم تقليص معظم الجداول الزمنية بحيث يكون معدل وصول القطارات 30 دقيقة يوم الأربعاء بينما يتم تعليق الخدمات على خطوط T5 Cumberland و T7 Olympic Park.





ومما زاد من تفاقم الوضع أن سائقي الحافلات سيتوقفون عن العمل في المناطق الداخلية الغربية كجزء من نزاع منفصل مع شركة Transit Systems الخاصة التي لديها تعاقد لتشغيل الخدمات في المنطقة.





Advertisement

ستتأثر كذلك الخدمات في المنطقة 6 والتي تشمل المناطق الداخيلة الغربية وبعض من منطقة الأعمال المركزية ومنطقة أوليمبيك بارك وستراثفيلد وروكديل.





ويرفض عمال السكك الحديدية تشغيل القطارات الأجنبية الصنع والتي تشكل حوالي 70 في المائة من القطارات في شهر تخللته إضرابات عمالية وشمل أيضًا إضرابات في مناطق محددة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



