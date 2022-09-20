نيو ساوث ويلز تدخل قوانين جديدة: "لا جثة لا عفو مشروط"

النقاط الرئيسية تأتي القوانين الجديدة بعد إدانة مدرس سيدني السابق كريس داوسون بقتل زوجته عام 1982 الشهر الماضي.

"لا جسد، لا إفراج مشروط" سارية بالفعل في ولايات وأقاليم أخرى بما في ذلك فيكتوريا وكوينزلاند

هيئة الإفراج المشروط لن تمنح الإفراج المشروط ما لم تقرر أن الجاني قد تعاون بشكل مرض في تحديد موقع الضحية

تأتي القوانين الجديدة التي تنص على "لا جثة لا عفو مشروط" بعد إدانة مدرس سيدني السابق كريس داوسون بقتل زوجته عام 1982 الشهر الماضي.





اكتسبت القضية أهمية بسبب عدم العثور على جثة زوجة داوسون لينيت.





قال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه إن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة سيعني أن الجناة يجب أن يتعاونوا مع المحققين ليكشفوا عن مكان الرفات للحصول على فرصة الإفراج المشروط.





Advertisement

"سنجعل من المستحيل على المخالفين الذين يرفضون عمدًا الكشف عن معلومات حول رفات ضحيتهم، أن يحصلوا على الإفراج المشروط".





"إن عدم القدرة على تحديد مكان جسد أحد أفراد الأسرة أمر مؤلم للغاية وصدمة لعائلات الضحايا وأصدقائهم، كما أنه يحرم الضحية من أن يستريح بشكل مناسب".





"تهدف هذه القوانين إلى منع السجناء المدانين بجرائم القتل العمد من الحصول على الإفراج المشروط ما لم يتعاونوا مع الشرطة لإنهاء معاناة العائلات وإعادة رفات أحبائهم إليهم".





قوانين "لا جسد، لا إفراج مشروط" سارية بالفعل في ولايات وأقاليم أخرى بما في ذلك فيكتوريا وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي.





وبموجب القوانين المقترحة، يجب على هيئة الإفراج المشروط للولاية (SPA) ألا تمنح الإفراج المشروط ما لم تقرر أن الجاني قد تعاون بشكل مرض في تحديد موقع الضحية.





بمجرد إقرارها، ستنطبق القوانين على جميع السجناء الحاليين والمستقبليين في نيو ساوث ويلز الذين لم يتقدموا بعد للحصول على الإفراج المشروط.





وقال وزير الإصلاحيات جيف لي: "يجب على أي مجرم في السجن يود أ يتقدم للحصول على الإفراج المشروط أن يفكر مليًا في الاستمرار في رفضه التعاون مع الشرطة ".



اقرأ المزيد لينيت داوسون اختفت من منزلها قبل 40 عاماً: اليوم أدين زوجها بجريمة قتلها

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



