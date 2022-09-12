ارتفاع التكاليف يجبر المستأجرين الأكبر سنًا على ترك المنازل المستأجرة والذهاب لدور رعاية المسنين

النتائج توصلت اليها دراسة شملت 500 شخص فوق سن الخمسين

Significantly increasing elderly abuse issues in spotlight of governments

Source: AAP

وجدت دراسة استقصائية جديدة أن ارتفاع التكاليف وسوء نوعية المساكن تدفع المستأجرين الأستراليين الأكبر سنًا إلى الذهاب إلى دور رعاية المسنين قبل الأوان.

وشملت الدراسة الاستقصائية الوطنية 500 شخص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ووجدت الدراسة التي أجرتها منظمة Anglicare Australia حواجز كبيرة تعيق حياة كبار السن في المنازل المستأجرة.
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فقد قال ما يقرب من 90 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون البقاء في المنزل مع تقدمهم في السن ولكن أكد غالبية المستأجرين أن هذا غير واقعي بسبب أزمة المساكن في أستراليا.

وقال أكثر من 70 في المائة من المستأجرين إن التكلفة هي أكبر عائق أمام الشيخوخة مقارنة بـوجود 15 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع هم من المالكين.

ووجد التقرير أيضًا أن ما يقرب من نصف المستأجرين الأكبر سنًا يعيشون في فقر ويقومون بإنفاق أموال على الإسكان بشكل أكثر بكثير من الأشخاص الذين يمتلكون منازلهم.


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نشر في: 13/09/2022 7:56am, آخر تحديث: 13/09/2022 10:23am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

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