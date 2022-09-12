ارتفاع التكاليف يجبر المستأجرين الأكبر سنًا على ترك المنازل المستأجرة والذهاب لدور رعاية المسنين

وجدت دراسة استقصائية جديدة أن ارتفاع التكاليف وسوء نوعية المساكن تدفع المستأجرين الأستراليين الأكبر سنًا إلى الذهاب إلى دور رعاية المسنين قبل الأوان.





وشملت الدراسة الاستقصائية الوطنية 500 شخص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.





ووجدت الدراسة التي أجرتها منظمة Anglicare Australia حواجز كبيرة تعيق حياة كبار السن في المنازل المستأجرة.



Advertisement





فقد قال ما يقرب من 90 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون البقاء في المنزل مع تقدمهم في السن ولكن أكد غالبية المستأجرين أن هذا غير واقعي بسبب أزمة المساكن في أستراليا.





وقال أكثر من 70 في المائة من المستأجرين إن التكلفة هي أكبر عائق أمام الشيخوخة مقارنة بـوجود 15 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع هم من المالكين.





ووجد التقرير أيضًا أن ما يقرب من نصف المستأجرين الأكبر سنًا يعيشون في فقر ويقومون بإنفاق أموال على الإسكان بشكل أكثر بكثير من الأشخاص الذين يمتلكون منازلهم.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني



للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط



أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



