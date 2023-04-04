قتيل وعشرات الجرحى في حادث قطار في هولندا

قتل شخص وجرح ثلاثون آخرون على الأقل بينهم 19 إصابتهم خطرة في فورشوتن بين لاهاي وامستردام في جنوب هولندا في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة واصطدامه بمعدات بناء.

NETHERLANDS TRAIN CRASH

Emergency services work at a dereailed passenger train near Dalfsen, eastern Netherlands, 23 February 2016. Credit: GINOPRESS B.V./EPA

النقاط الرئيسية
  • قتل شخص وجرح ثلاثون آخرون على الأقل بينهم 19 إصابتهم خطرة في هولندا في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة
  • أوضح المصدر نفسه "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة" من مكان الحادث
  • وقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لانذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه
أوضح المصدر نفسه "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة" من مكان الحادث.

وأشار إلى أن "الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار".

وأظهرت مشاهد عن مكان الحادث وتقارير صحافية المقطورة الأمامية وقد انتهت في أحد الحقول، فيما مقطورة ثانية انقلبت.

وقد اندلعت النيران في مقطورة ثالثة، على ما ذكرت وكالة الانباء الهولندية "ايه ان بي".
اقرأ أيضاً

"أعراض مفاجئة كالحرارة العالية، الصداع، التعب الشديد والسعال": موسم انفلونزا كارثي، فمتى يجب أخذ اللقاح؟

وتوقف حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من امستردام إلى بروكسل وباريس ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، على ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.

وهرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.

وقال شاهد عيان لم يكشف عن هويته لمحطة "أوروب فيست" التلفزيونية المحلية "سمعنا دويا وانقطعت الكهرباء فجأة".
اقرأ أيضاً

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز أواخر هذا العام

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من كانون الثاني/يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لانذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.

وفي العام 2016، قتل شخص وأصيب ستة آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا.

وقتل شخص وجرح 117 آخرون في حادث اصطدام قرب امستردام في نيسان/أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 5/04/2023 9:35am
المصدر: AFP

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

11:48
20230306_202509.jpg

'يوم الوفاء للجوهرة': تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

13:08
Syria Earthquake

'جثث ملقاة على الأرض في المستشفيات': شهادات حية من متطوعين وأطباء في مناطق منكوبة في سوريا

CENTRELINK STOCK

عندما زرعت سنترلينك الرعب في قلوب الأستراليين: كل ما تريدون معرفته عن فضيحة 'روبوديت'