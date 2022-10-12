عند تتويجه رسمياً العام المقبل سيحطم تشارلز الثالث رقماً قياسياً بين ملوك بريطانيا: ما هو؟

النقاط الرئيسية أعلن قصر باكنغهام أن تتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيتم يوم السبت 6 أيار/مايو 2023.

سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث العام المقبل بعد حوالي 70 عاماً تقريباً على تتويج والدته الملكة الراحلة إليزابيث في وستمنستر آبي

سيصبح تشارلز أكبر ملك يتوج في التاريخ البريطاني عن عمر يناهز 74 عاماً

سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث العام المقبل بعد حوالي 70 عاماً تقريباً على تتويج والدته الملكة الراحلة إليزابيث في وستمنستر آبي.





وأعلن قصر باكنغهام أن المراسم ستقام يوم السبت 6 أيار/مايو حيث سيتم تتويج الملك الجديد وزوجته كاميلا.





وقال القصر إن المراسم ستعكس دور الملك في الوقت الحاضر فيما "تتطلع نحو المستقبل، مع تجذرها في التقاليد".





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الملك الذي أصبح أكبر ملك يتوج في التاريخ البريطاني عن عمر يناهز 74 عاماً من المرجح أن يستغني عن العديد من الطقوس القديمة والمستهلكة للوقت مثل تقديم سبائك الذهب وسط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.





يتعارض ذلك مع المراسم الفاخرة التي رافقت تتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953 وحضره 8,251 ضيفاً وممثلون من 129 دولة. لكن يبدو أن الملك تشارلز يريد تقليص قائمة الضيوف في حفل تتويجه لتضم حوالي 2,000 ضيف.



ولم يقدم القصر أي تفاصيل أخرى عن الحدث بخلاف التأكيد على أن الحفل سيشمل نفس العناصر الأساسية التي كانت موجودة منذ مئات السنين ولكنها تعكس أيضاً "روح العصر".





وشاهد ما يقدر بنحو 20 مليون شخص تتويج الملكة الراحلة، وتجمّع معظمهم حول أجهزة التلفزيون الصغيرة.





وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر في قلعة بالمورال باسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاماً بعدما حكمت لمدة 70 عاماً، أي أطول من أي ملك بريطاني آخر.





وتنص التقاليد على تويج الملك الجديد بعد بضعة أشهر من اعتلائه العرش، وبعد فترة حداد وطني.



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ومن المتوقع أن يوقع الملك إعلاناً رسمياً عن تاريخ التتويج في وقت لاحق من هذا العام.





خلال الاحتفال، يتم مسح الملك ومباركته وتكريسه من قبل رئيس أساقفة كانتربري. كما يتم تتويج الملكة القرينة خلال الحفل.





وأقيم الاحتفال على مدار الـ 900 عام الماضية في وستمنستر آبي ومنذ عام 1066، كان يترأس المراسم رئيس أساقفة كانتربري.





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