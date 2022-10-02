البانثرز يحققون فوزا ساحقا على الإيلز في نهائي NRL الكبير

النقاط الرئيسية: قام بنريث بسحق غريمه في نصف أول شبه مثالي قبل أن تأتي محاولتان فقط لباراماتا في الدقائق الأربع الأخيرة

يعد هذا اللقب الرابع لبنريث في تاريخه حيث أصبح ثاني فريق يدافع عن لقبه في عصر NRL

فاز النادي في كل درجة حتى أقل من 18 عامًا هذا الموسم

حقق بنريث مكانته كواحد من أعظم فرق NRL على الإطلاق عندما أحرز فوزا ساحقا برصيد 28-12 في النهائي الكبير على باراماتا.





وقد قام بنريث بسحق غريمه في نصف أول شبه مثالي قبل أن تأتي محاولتان فقط لباراماتا في الدقائق الأربع الأخيرة.





ويعد هذا اللقب الرابع لبنريث في تاريخه حيث أصبح ثاني فريق يدافع عن لقبه في عصر NRL.





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قال مدرب فريق بانثرز إيفان كليري: "كان الشوط الأول بمثابة حلم تحقق".





" كل شيء كان على المحك ... جلست وشاهدت الأولاد يقومون بالعمل.





“لقد استخدمنا ما تعلمناه من السنوات القليلة الماضية بشكل جيد وأنا محظوظ للغاية لكوني مدربهم."





السؤال المخيف الآن هو متى ستتوقف هيمنة فريق بانثرز؟





فاز النادي في كل درجة حتى أقل من 18 عامًا هذا الموسم وبينما سيخسر النادي فيليام كيكو وأبي كورواساو العام المقبل يبدو أنه في طريقه لتحقيق سلسلة من النجاحات.





في السنوات الثلاث الماضية فقط فاز الفريق في 67 من 78 مباراة مما يجعل مسيرتهم الأكثر هيمنة منذ أن حقق باراماتا ثلاثة ألقاب متتالية في أوائل الثمانينيات.





وقال براد آرثر مدرب إيلز "لقد هزمنا للتو من فريق أفضل".





"إنه طريق صعب للوصول إلى هنا وربما هذا أثر الطريق الصعب علينا.





"إنه إنجاز كبير. لكننا لن نتجاهل معنى الإشارة ونكتفي بذلك ".





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