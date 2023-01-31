توجيه تهمة القتل لوالدين بعد وفاة طفلتهما في كوينزلاند

النقاط الرئيسية وجهت الشرطة تهمة القتل لوالدي فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما فشلا في توفير الرعاية لحالتها الطبية التي كان بالإمكان علاجها

يواجه الرجل البالغ من العمر 25 عاماً والمرأة البالغة من العمر 24 عاماً تهمة القتل غير العمد بعد وفاة الطفلة

تعتقد الشرطة أن حالة الطفل تدهورت على مدى 24 ساعة قبل وصول المسعفين إلى المنزل

يواجه الرجل البالغ من العمر 25 عاماً والمرأة البالغة من العمر 24 عاماً تهمة القتل غير العمد بعد وفاة الطفلة في تاونسفيل في تموز/يوليو من العام الماضي.





وقال الرقيب الأول في شرطة كوينزلاند ديف مايلز إن الفتاة ولدت وهي مصابة بهذه الحالة وكان لديها برنامج علاجي "مفصل للغاية" يجب اتباعه في مواقف معينة.



أضاف، "هذا شيء حدث في عدة مناسبات وهو أمر شائع مع هذا المرض وقد استجاب الوالدان بشكل مناسب".





"هذه الطفلة ما كان يجب أن تموت من هذه الحالة".





وتعتقد الشرطة أن حالة الطفل تدهورت على مدى 24 ساعة قبل وصول المسعفين إلى المنزل.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







