البرلمان الأسترالي يستذكر ضحايا التبني القسري في الذكرى العاشرة لاعتذار جوليا غيلارد

سيتم تذكر الأمهات والأسر المتأثرة بالتبني القسري في البرلمان بالتزامن مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تمويل إضافي لخدمات الدعم.

NATIONAL APOLOGY ANNIVERSARY RALLY

Demonstrators rally on the 11th anniversary of the National Apology to stolen generations in Sydney, Wednesday, February 13, 2019. Protesters are calling for a repeal of new laws facilitating forced adoptions which passed through the NSW Parliament in November 2018. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • يستذكر البرلمان الأسترالي الأمهات والأسر المتأثرة بالتبني القسري
  • يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة للاعتذار الوطني عن التبني القسري، الذي قدمته رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد
  • تأثرت عشرات الآلاف من الأمهات الشابات غير المتزوجات وأطفالهن بالممارسات غير القانونية بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة للاعتذار الوطني عن التبني القسري، الذي قدمته رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد.

وقد تأثرت عشرات الآلاف من الأمهات الشابات غير المتزوجات وأطفالهن بالممارسات غير القانونية بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
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وأُجبرت الشابات الأستراليات غير المتزوجات على التخلي عن أطفالهن حديثي الولادة ليتم تبنيهم قسراً.

واعتذر البيان التاريخي لجوليا غيلارد في عام 2013 دون تحفظ عن التبني القسري، وندد بالممارسات "المستهجنة وغير المبررة"، واعترف بالألم المستمر الذي تسببت فيه والتزم بدعم الأستراليين المتضررين.

وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن معاناة ضحايا التبني القسري لم تنته.
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نشر في: 21/03/2023 1:13pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP