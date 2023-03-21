البرلمان الأسترالي يستذكر ضحايا التبني القسري في الذكرى العاشرة لاعتذار جوليا غيلارد

النقاط الرئيسية يستذكر البرلمان الأسترالي الأمهات والأسر المتأثرة بالتبني القسري

يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة للاعتذار الوطني عن التبني القسري، الذي قدمته رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد

تأثرت عشرات الآلاف من الأمهات الشابات غير المتزوجات وأطفالهن بالممارسات غير القانونية بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة للاعتذار الوطني عن التبني القسري، الذي قدمته رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد.





وقد تأثرت عشرات الآلاف من الأمهات الشابات غير المتزوجات وأطفالهن بالممارسات غير القانونية بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي.



وأُجبرت الشابات الأستراليات غير المتزوجات على التخلي عن أطفالهن حديثي الولادة ليتم تبنيهم قسراً.





واعتذر البيان التاريخي لجوليا غيلارد في عام 2013 دون تحفظ عن التبني القسري، وندد بالممارسات "المستهجنة وغير المبررة"، واعترف بالألم المستمر الذي تسببت فيه والتزم بدعم الأستراليين المتضررين.





وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن معاناة ضحايا التبني القسري لم تنته.



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