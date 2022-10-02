"معركة غرب أستراليا الكروية": ترقب جماهيري لمباراة كرة القدم النهائية اليوم

النقاط الرئيسية: قال اللاعبون: " إن سماع الأستراليين ينطقون أسمائهم بشكل صحيح يترك أثراً إيجابياً على نفسيتهم".

يدخل نادي Penrith النهائي الكبير ولديه فرصة ليكون ثاني فريق في تاريخ الدوري يفوز بالبطولة الأولى ثلاث مرات متتالية.

فوز براماتا في المباراة اليوم يعني إنهاء حالة الجفاف من تحقيق آخر إحراز للقب بعد آخر فوز له عام 1986.

يمثل نهائي بطولة NRL الكبرى ليلة الأحد لحظة حاسمة للمنطقة الأكثر تنوعًا ثقافيًا في البلاد بأكملها.



فهذا الحدث الضخم يجري بين منافسين شرسين في الدوري بين فريقي Penrith Panthers and the Parramatta Eels.





وقال اللاعبون: " إن سماع الأستراليين ينطقون أسمائهم بشكل صحيح يحدث فرقًا كبيرًا".





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19 لاعباً من أصل 34 سيأخذون الملعب هم من فريق "باسيفيكا" أو من تراث الماوري، وكثير منهم ولدوا ونشأوا في الضواحي الغربية لسيدني.



ويترقب الجمهور مباراة مليئة بالإثارة، حيث سيلغب فريقان من غرب سيدني للمرة الأولى منذ عام 1986.



نُطق أسماء ال Pasifika بشكل صحيح علامة على "الاحترام"





لقد نشأ Penrith من الدرجة الأولى، وخرج 14 لاعباً من بطولات لدوري الناشئين للعب ثلاث نهائيات كبرى متتالية معًا.





بالنسبة للاعب Fijian Penrith hooker Apisai Koroisau ، فقد سمح له حضور Pasifika القوي في هذه الألعاب الكبيرة بتعليم أستراليا الكبرى عن تراثهم الثقافي.



وبدأ معلقو NRL في المواسم الأخيرة ينطقون أسماء اللاعبين بشكل صحيح.



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وقال لـ SBS News: "لم أتوقع أن ينطق أحد أسمي بشكل صحيح، ولكن لمجرد رؤية الجهد الذي بذله الكثير لنطقه يضفي شعوراً جميلاً للغاية".





ويضيف: "خاصة بالنسبة لطفل صغير، نشأ للتو في الغرب، لم أكن أعتقد أنني سأكبر في اللعبة، ومن ثم أن أكون لاعباً على الساحة إنه أمر لا يصدق".





فيما أوضح اللاعب كورواساو: "إن بذل الناس قصارى جهدهم لنطق اسمك بشكل صحيح، قد يبدو شيئًا صغيرًا، لكنه في الواقع لطيف للغاية".





شارك زميله في الفريق براين توو نفس المشاعر، حيث قال إنه "من الجنون جدًا" سماع الناس ينطقون باسمه بشكل صحيح.





وأضاف: "إنه أمر يجعلك تشعر بالامتنان، إفظهار الاحترام لثقافتنا وحقيقة أن الجميع يحترمها." يشعرنا بالراحة".





وقال جيوجي رافولو ، الأستاذ ورئيس قسم العمل الاجتماعي ودراسات السياسة في جامعة سيدني، إن التمثيل الرئيس للاعبي باسيفيكا، إلى جانب ديربي غرب سيدني، هو وصفة للنجاح".





وأوضح: " هذا يمنحنا إحساسًا بالتواصل، ووضوح بالهدف، ويمنحنا أيضًا إحساسًا بالإنجاز".





أستراليا هي موطن لأكثر من 150 ألف شخص من أصول باسيفيكا وماوري، مع وجود 40 ألف شخص على الأقل يعيشون في غرب سيدني، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من تعداد 2016.





قال البروفيسور رافولو: "أشخاص مثلي من غرب سيدني - يُمثلون!





هذا أمر يجعلك تشعر بالفخر بالمكان الذي أتيت منه، وما يعنيه ذلك في الواقع لتمثيل التنوع أيضًا".





قال To'o إنها لحظة محورية لنادي Parramatta و Penrith ، اللذين يشتركان في مجموعة ديموغرافية كبيرة متعددة الثقافات.





وأضاف: "أعتقد أنه أمر خاص، ليس فقط بالنسبة لنا، نحن أولاد بنريث، وحتى باراماتا، كل شخص يأتي من الغرب يمثل الجميع... ويظهر للأطفال أن الأحلام تتحقق".



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التزم كل من To'o وزميله منذ فترة طويلة في غرب سيدني، جاروم لواي ، بتمثيل تراثهما، ساموا، في كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب أربعة من زملائه في الفريق واثنان من فريق Eels.



وصف النهائي الكبير هذا العام بأنه "فوز كبير لغرب سيدني".



"عندما أرتدي هذا القميص الأسود ، فهو أكثر من مجرد قميص بالنسبة لي. إنه اللعب في المكان الذي نشأت فيه، واللعب لمدينتي، واللعب للأشخاص الذين كانوا حولي."





يدخل نادي Penrith في النهائي الكبير الثالث على التوالي ولديه فرصة ليكون ثاني فريق في تاريخ الدوري يفوز بالبطولة الأولى على التوالي.





أما بالنسبة لباراماتا، فإن الانتصار يعني إنهاء حالة الجفاف من تحقيق الفوز باللقب بعد آخر فوز عام 1986.





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