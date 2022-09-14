ألبانيزي يغادر برفقة الحاكم العام إلى لندن لحضور جنازة الملكة

يتوجه رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، والحاكم العام ديفيد هيرلي، برفقة 10 أستراليين ومسؤولين كبار إلى لندن اليوم للمشاركة في المرسم الجنائزية للملكة إليزابيث الثانية.





وسينضم ألبانيزي إلى قادة العالم الآخرين في العاصمة البريطانية لتقديم الاحترام واجياء ذكرى الملكة الراحلة.





وسيحضى ألبانيزي بشرف القاء النظرة الاخيرة على نعش الملكة المسجى في قاعة من قاعات قصر ويستمنستر بلندن.



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Her Majesty Queen Elizabeth II her coffin arrives at Buckingham Palace for her final night at the place that was her home for 70 years, after leaving St Giles' Cathedral in Edinburgh earlier today. Credit: DPPA/Sipa USA/AAP Image



ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الاسترالي إلى جائب نظرائه من دول الكومنويلث الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.





يأتي ذلك فيما بدأت الحشود المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قصر ويستمنستر حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل، بعد مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام وتقدمها أبناؤها.



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وبعد مغادرة قصر باكنغهام على عربة مدفع تجرها خيول، سيبقى نعش الملكة التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما في أقدم قاعة في البرلمان البريطاني على منصة حتى الجنازة الوطنية.





هذا وحذرت السلطات من ان طابور الانتظار للمرور من امام النعش قد يطول لمسافة ثمانية كيلومترات فيما خيم بعض السكان ليلا وسط اجواء ماطرة بانتظار دورهم للمرور.





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