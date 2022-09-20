رجل يحمل مواد متفجرة يدفع الشرطة لإغلاق شوارع وسط مدينة ملبورن

النقاط الرئيسية: تم إغلاق أجزاء من شارع وليام في وسط مدينة ملبورن

دخل رجل يحمل عبوات بنزين ومواد خطرة مبنى إداري

تم إرسال فريق شرطة للاستجابة للحوادث الخطيرة إلى مكان الحادث

تم إغلاق أجزاء من شارع وليام في وسط مدينة ملبورن بعد أن دخل رجل يحمل عبوات بنزين ومواد خطرة مبنى إداري.





تم إرسال فريق شرطة للاستجابة للحوادث الخطيرة إلى مكان الحادث حوالي الساعة 7:45 صباحًا يوم الثلاثاء حيث أغلق الضباط المنطقة وتفاوضوا مع الرجل.





واعتقل الرجل ونقل الى المستشفى للمراقبة تحت حراسة الشرطة. وقالت الشرطة إن المكان أُعلن منذ ذلك الحين أنه آمن.





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رد موظفو خدمة الطوارئ في وقت سابق على التقارير التي تفيد بأن الرجل كان يتصرف بشكل انفعالي في المبنى بينما كان بحوزته عبوات بنزين ومواد خطرة أخرى.





وقالت Fire Rescue Victoria إن الحادث أُعلن أنه تحت السيطرة في الساعة 8:15 صباحًا بعد أن قرر رجال الإطفاء عدم وجود مواد قابلة للاشتعال.





قال الشاهدان سام دي بالما ودانييل سافستروم إنهما كانا يتناولان القهوة عندما رأيا رجلاً في المبنى بحوزته عربة دفع وكان الضباط يحاولون التحدث إليه.





قال دي بالما لـAAP: "كان هناك رجل خلف منضدة مع عربة مليئة بالمواد الكيميائية أو المتفجرات".





قال سافستروم إن الشرطة "أرسلت أحد رجالها للجلوس والتفاوض وأمسك كلاهما بكرسي".





قال: "لقد صدمت قليلاً لأكون صريحاً. إنه شيء مختلف".





يضم المبنى مكاتب لشركة CGU Insurance ومدير الكومنولث للنيابات العامة وخدمات المحكمة في فيكتوريا وشركات قانونية بما في ذلك Gordon Legal و Baker McKenzie.





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