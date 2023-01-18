وزير الصناعة إد هوسيك يهاجم شركات الغاز الأسترالية: "أصبحت مدمنة على جني أرباح خيالية من حرب بوتين"

دعم نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس وزير الصناعة إد هوسيك الذي قال إن شركات الغاز الأسترالية أصبحت "مدمنة" على جني أرباح ضخمة نتيجة الحرب في أوكرانيا.

Russia: Production of oil in Tatarstan, Russia

RUSSIA, REPUBLIC OF TATARSTAN - DECEMBER 8, 2022: Pumpjacks operate at the Yamashinskoye oil field of Yamashneft oil and gas company, part of Tatneft, near the village of Yamashinskoye, Almetyevsk District. The European Union banned Russian seaborne crude oil imports from December 5. The EU, the G7 countries and Australia have agreed a price cap of $60 a barrel for Russian seaborne crude oil. Yegor Aleyev/TASS/Sipa USA Credit: TASS/Sipa USA

النقاط الرئيسية
  • قال وزير الصناعة إد هوسيك إن شركات الغاز الأسترالية أصبحت "مدمنة" على جني أرباح ضخمة نتيجة الحرب في أوكرانيا
  • تم استجواب نائب رئيس الوزراء حول تعليقات هوسيك، بعد مزاعم الشركات بأنها تكافح للتعامل مع الحد الأقصى المؤقت الذي فرضته الحكومة ويبلغ 12 دولار لكل جيجا جول
  • قدمت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إرشادات لمساعدة شركات الغاز على فهم التزاماتها بشكل أفضل
تم استجواب نائب رئيس الوزراء حول تعليقات هوسيك، بعد مزاعم الشركات بأنها تكافح للتعامل مع الحد الأقصى المؤقت الذي فرضته الحكومة ويبلغ 12 دولار لكل جيجا جول.

يوم الثلاثاء، قدمت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إرشادات لمساعدة شركات الغاز على فهم التزاماتها بشكل أفضل، مع التأكيد على أنها ستحقق مع المنتجين الذين يحاولون تجنب توريد الغاز بسقف الأسعار المحدد بمزاعم أن القانون غير واضح بهذا الشأن.
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بعد ادعاء هوسيك أن مزودي الغاز يعانون من صعوبات في التخلي عن الإدمان القائم على جني "أرباح بوتينية"، قال مارلس إنه "بالتأكيد" يدعمه.

أضاف مارلس، "ينصب تركيزنا على ميزانيات الأسر الأسترالية وميزانيات الشركات الأسترالية ... أنا واثق تماماً من أن ميزانيات منتجي الغاز ستكون على ما يرام".
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نشر في: 18/01/2023 11:54am, آخر تحديث: 18/01/2023 1:04pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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