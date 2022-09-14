تجار التجزئة في أستراليا: "ادخلوا المراهقين إلى سوق العمل لسد الثغرات"

النقاط الرئيسية رابطة تجار التجزئة الأسترالية تطالب بإدخال المراهقين إلى سوق العمل

حزب الخضر ينتقد الاقتراح ويدعي بأنه خدعة من قبل الشركات الكبرى لدفع رواتب أقل للعمال

قبل قمة الوظائف والمهارات الحكومية الفيدرالية، أصدرت رابطة تجار التجزئة الأسترالية طلبًا يدعو الشركات إلى أن تكون قادرة على الاستفادة من العمال الراغبين من العمل وهم في سن المدرسة.





قال رئيس الرابطة بول زهرة إن التناقض في لوائح الحد الأدنى للسن في جميع أنحاء البلاد يجب معالجته على أساس وطني.





"النموذج المثالي هو الذي نسمح فيه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا بالعمل، مع وجود لوائح معقولة حول عدم العمل أثناء ساعات الدراسة أو في أوقات من شأنها أن تؤثر على تعليم الشباب".





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قال السيد زهرة إن أستراليا تمر بمرحلة أزمة عندما يتعلق الأمر بنقص العمالة مع أكثر من 40 ألف وظيفة شاغرة في قطاع البيع بالتجزئة.





"إن الموافقة على إطار عمل وطني بشأن العمال الشباب سيساعد في حشد مجموعة راغبة وقادرة من الناس للمساعدة في معالجة النقص في الموظفين".





قالت الهيئة العليا التي تمثل النقابات إن الحكومة لا يمكنها الموافقة على السماح لمن هم في سن 13 عامًا بالعمل إذا كانت تريد الحفاظ على الالتزام باتفاقيات منظمات العمل الدولية.





تشعر رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ميشيل أونيل بالقلق من أن الاقتراح سيؤدي إلى وصول الشركات إلى قوة عاملة أرخص بدلاً من الاستثمار في المهارات والتدريب للموظفين البالغين.





وقالت للصحفيين في كانبيرا يوم الأربعاء "مصلحتنا هي التأكد دائما من أننا نحمي العمال وأنهم يعاملون معاملة عادلة."





وقال زعيم حزب الخضر، آدم باندت، إن الاقتراح كان خدعة من قبل الشركات الكبرى لدفع رواتب أقل للعمال.





وقال للصحفيين في كانبيرا: "هذه الشركات الكبيرة لا تتحدث عن دفع أجور للشباب مثل الكبار، مما يشير إلى أن الأمر كله يتعلق بخفض التكاليف ولا شيء يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية".





في حين أن الحكومة منفتحة لسماع جميع الأفكار في قمة هذا الأسبوع، قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس إنه يجب تطبيق الفطرة السليمة عندما يتعلق الأمر بتشغيل الشباب.





وقال لشبكة Nine "لا نريد استباق ما يخرج من قمة الوظائف والمهارات خلال اليومين المقبلين، لكن هذه بالتأكيد ليست خطة تضعها الحكومة في الاعتبار".





قال السيد مارليس إنه يريد سماع أفكار حول كيفية إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للسماح للأستراليين الأكبر سنًا بالدخول مرة أخرى إلى القوى العاملة إذا رغبوا في ذلك.





"كل عمل تتحدث إليه، يكافح للعثور على الأشخاص ذوي المهارات التي يحتاجون إليها وهذا ما نحتاج إلى معالجته".





"ستكون القمة فرصة مهمة حقًا للنظر في الطريقة التي يمكننا من خلالها التعامل مع أزمة في البلاد."





قال برنابي جويس، عضو البرلمان من الوطنيين، إن تعويد الأطفال على قيمة العمل أمر مهم.





"البطالة متعددة الأجيال، إنها خبيثة للغاية ... الدخول في ثقافة العمل أمر مهم، لكنني أعتقد أن ذلك يبدأ حقًا من القيام بوظائف في المنزل".



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