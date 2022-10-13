مع ارتفاع أرباح كوانتاس.. مفاجأة سارة تنتظر موظفيها

النقاط الرئيسية كوانتس تعود للربحية بعد خمس خسائر نصف سنوية متتالية

السبب الرئيسي لهذا الأداء هو الطلب القوي على السفر محلياً ودولياً

وعدت الشركة موظفيها بزيادات في الأجور بقيمة 40 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لكوانتاس ألان جويس إن الشركة تتوقع تحقيق أرباح "قوية جداً" قبل احتساب الضرائب تتراوح بين 1.2 مليار و1.3 مليار دولار للنصف الأول من 2022/23.





وقال للصحفيين يوم الخميس "إنه تحول ملحوظ".



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"الدافع الرئيسي لهذا الأداء هو الطلب القوي على السفر، محلياً ودولياً".





وقال إن إيرادات السفر على درجة رجال الأعمال كانت أكثر من 100% من مستويات ما قبل كوفيد، كما ارتفع السفر إلى الوجهات الترفيهية بنسبة 130% عما كان عليه قبل الوباء.



لكن التكاليف ارتفعت أيضاً، مع استمرار تعثر سلاسل التوريد واضطرار شركة الطيران إلى توفير المزيد من الطواقم بالإضافة إلى 20 طائرة احتياطية.





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