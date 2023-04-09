كوينزلاند: البحث عن مسلح "خطير" يدخل يومه الرابع

الشرطة تحذر أن المسلح انخرط في ثلاث مشاجرات استخدم فيها السلاح

Queensland Police

A police car patrols a local street in Brisbane, Australia. Credit: Jono Searle/Getty Images

ما زالت الشرطة في كوينزلاند ومنذ أربعة أيام تبحث عن مسلح وصفته بالخطير والذي لا يمكن التنبؤ بما يمكن القيام به.

وتقول شرطة كوينزلاند أن المسلح وأسمه ميتشل ويلسون هدد عددًا من الأشخاص بـ سلاح نصف آلي خلال ثلاث حوادث منفصلة يوم الخميس في شمال بريزبان وجنوبها.

وقال مدير البحث الجنائي في شرطة كوينزلاند أندرو ماسينغهام إنه يعتبر هذا الرجل مسلحًا خطيرًا ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به.
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وتؤكد الشرطة أن ويلسون اشترك بثلاث مشاجرات عنيفة، الأولى وقعت في مصلحة تجارية في منطقة بريندايل في شمال بريزبان حيث أطلق عدة طلقات في الأرض بعد مشادة كلامية مع رجل معروف له.

وقال ماسينغهام إن الفيديو الذي تظهره الدائرة التلفزيونية المغلقة للحادث كانت مزعجة، مضيفأ أن المشهد يظهر رجلين في صراع "حياة أو موت" من أجل السيطرة على السلاح.

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نشر في: 10/04/2023 7:41am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

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