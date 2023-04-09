كوينزلاند: البحث عن مسلح "خطير" يدخل يومه الرابع

ما زالت الشرطة في كوينزلاند ومنذ أربعة أيام تبحث عن مسلح وصفته بالخطير والذي لا يمكن التنبؤ بما يمكن القيام به.





وتقول شرطة كوينزلاند أن المسلح وأسمه ميتشل ويلسون هدد عددًا من الأشخاص بـ سلاح نصف آلي خلال ثلاث حوادث منفصلة يوم الخميس في شمال بريزبان وجنوبها.





وقال مدير البحث الجنائي في شرطة كوينزلاند أندرو ماسينغهام إنه يعتبر هذا الرجل مسلحًا خطيرًا ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به.



لقراءة المزيد للمرة الثانية خلال يومين: الشرطة تلقي القبض على مسلح في كوينزلاند

وتؤكد الشرطة أن ويلسون اشترك بثلاث مشاجرات عنيفة، الأولى وقعت في مصلحة تجارية في منطقة بريندايل في شمال بريزبان حيث أطلق عدة طلقات في الأرض بعد مشادة كلامية مع رجل معروف له.





وقال ماسينغهام إن الفيديو الذي تظهره الدائرة التلفزيونية المغلقة للحادث كانت مزعجة، مضيفأ أن المشهد يظهر رجلين في صراع "حياة أو موت" من أجل السيطرة على السلاح.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



