الشرطة تحقق باحتمالية استدراج شرطيين الى مكان القتل في مزرعة بكوينزلاند

التحقيقات تكشف عن وجود صلات للقتلة عبر الانترنيت مع جماعات متطرفة

QUEENSLAND FATAL POLICE SHOOTING

Police work near the scene of a fatal shooting in Wieambilla, Queensland, Tuesday, December 13, 2022. Police have shot dead three people at a remote property on Queensland's Darling Downs after an ambush in which two officers and a bystander were killed. (AAP Image/Jason O'Brien) NO ARCHIVING Source: AAP / JASON OBRIEN/AAPIMAGE

ستبدأ شرطة كوينزلاند تحقيقاً لمعرفة فيما إذا تم استدراج الشرطيان المقتولان إلى المزرعة الريفية من قبل القتلة الذين لديهم روابط عبر الانترنيت مع جماعات متطرفة.

وتم اطلاق النار على الشرطي ماثيو أرنولد، 26 عامًا، والشرطية راشيل ماكرو، 29 عامًا، وقتلهما بدم بارد جنبًا إلى جنب مع مدني يسكن بجوار المزرعة في منطقة Wieambilla بكوينزلاند الاثنين.
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وكشفت الشرطة عن أن القتلة هم مدير المدرسة السابق ناثانيال ترين، وشقيقه غاريث و زوجة شقيقة ستايسي والذين قضوا بعد مواجهة بالأسلحة النارية مع شرطة الرد السريع المدججين بالسلاح ليل الاثنين.و
QUEENSLAND FATAL POLICE SHOOTING
A supplied undated combined image obtained Tuesday, December 13, 2022 shows Constable Matthew Arnold (left) and Constable Rachel McCrow who were killed in an ambush at a remote Queensland property. Police have shot dead three people at a remote property on Queensland's Darling Downs after an ambush in which two officers and a bystander were killed. Credit: QUEENSLAND POLICE/PR IMAGE/AAP Image
وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن المحققين سينظرون في الأمر الروابط المتطرفة المحتملة للقتلة بعد سلسلة من المشاركات تحت اسم "غاريث ترين" في منتديات نظرية المؤامرة.


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نشر في: 14/12/2022 7:56am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP