الشرطة تحقق باحتمالية استدراج شرطيين الى مكان القتل في مزرعة بكوينزلاند

ستبدأ شرطة كوينزلاند تحقيقاً لمعرفة فيما إذا تم استدراج الشرطيان المقتولان إلى المزرعة الريفية من قبل القتلة الذين لديهم روابط عبر الانترنيت مع جماعات متطرفة.





وتم اطلاق النار على الشرطي ماثيو أرنولد، 26 عامًا، والشرطية راشيل ماكرو، 29 عامًا، وقتلهما بدم بارد جنبًا إلى جنب مع مدني يسكن بجوار المزرعة في منطقة Wieambilla بكوينزلاند الاثنين.



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وكشفت الشرطة عن أن القتلة هم مدير المدرسة السابق ناثانيال ترين، وشقيقه غاريث و زوجة شقيقة ستايسي والذين قضوا بعد مواجهة بالأسلحة النارية مع شرطة الرد السريع المدججين بالسلاح ليل الاثنين.و

