البنك الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة مجدداً بمقدار ربع نقطة مئوية ويتوقع زيادات إضافية في الأشهر المقبلة

النقاط الرئيسية
- البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.
- بذلك يرتفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2012
- هذه الزيادة الجديدة ستجعل متوسط معدلات الرهن العقاري المتغيرة يصل إلى 6%.
الزيادة البالغة 0.25 نقطة مئوية في اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم تجعل سعر الفائدة القياسي عند مستوى 3.35%.
بهذه الزيادة الجديدة سيصل متوسط معدلات الرهن العقاري المتغيرة إلى 6%.
وقال فيليب لو محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان: "يتوقع المجلس أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على مدى الأشهر المقبلة لضمان عودة التضخم إلى الهدف وأن هذه الفترة من التضخم المرتفع مؤقتة فقط".
أضاف لو، "في أستراليا، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام المنتهي في ربع كانون الأول/ديسمبر بنسبة 7.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990".
وأشار محافظ البنك الاحتياطي إلى أن "التضخم العالمي لا يزال مرتفعا للغاية".
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