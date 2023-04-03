مصرف الاحتياط يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة

يجتمع مجلس ادارة مصرف الاحتياط الفيدرالي اليوم لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة فيما يأمل أصحاب قروض الرهن العقاري في الحصول على بعض التخفيف في سعر الفائدة بعد 10 ارتفاعات متتالية.





ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الثلاثاء في جلسة تنطوي على مخاطر عالية حول قرار سعر الصرف النقدي الذي قد يرى بنك الاحتياطي الأسترالي يتخذ قراراً بوقف الزيادة مؤقتاً أو رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى. هذا ويبلغ سعر الفائدة الرسمي حاليا 3.6% بعد عشر زيادات متتالية مقارنة ب 1.1% قبل حوال عام من الان.



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ومع ذلك، فإن الاقتصاديين غير متأكدين مما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد فعل ما يكفي لوقف التضخم في البلاد وإزالة الصدمة من الاقتصاد حتى الآن.





وبينما تراجعت معدلات التضخم عن ذروته، بتسجيله 6.8 في المائة في شباط (فبراير) – فأنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2 إلى 3 في المائة.





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