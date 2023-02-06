مصرف الاحتياط الفيدرالي يجتمع اليوم مع ترجيح رفع سعر الفائدة بربع النقطة بالمئة

سعر الفائدة قد يصل ألى 3.35%

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney.

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney. Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett

من المرجح أن يرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم [[الثلاثاء]] حيث يُعتقد أن الارتفاع سيكون بمقدار ربع نقطة آخر في المائة ، من 3.1 في المائة إلى 3.35 في المائة.

من جانبه، قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه واثق من أن الاسوأ قد مر فيما يتعلق بأزمة التضخم الحالية ... حتى في الوقت الذي يستعد فيه الأستراليون لانباء رفع سعر الفائدة مرة أخرى..

ويعترف تشالمرز بأن عام 2023 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد الأسترالي. لكنه يقول إن الحكومة تركز على مساعدة الناس في التعامل مع الموقف الذي يقول إنه ناتج إلى حد كبير عن عوامل عالمية ، وليست محلية.


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نشر في: 7/02/2023 8:11am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS