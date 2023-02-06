مصرف الاحتياط الفيدرالي يجتمع اليوم مع ترجيح رفع سعر الفائدة بربع النقطة بالمئة

من المرجح أن يرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم [[الثلاثاء]] حيث يُعتقد أن الارتفاع سيكون بمقدار ربع نقطة آخر في المائة ، من 3.1 في المائة إلى 3.35 في المائة.





من جانبه، قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه واثق من أن الاسوأ قد مر فيما يتعلق بأزمة التضخم الحالية ... حتى في الوقت الذي يستعد فيه الأستراليون لانباء رفع سعر الفائدة مرة أخرى..



