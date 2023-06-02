حريق هائل في جنوب شرق ملبورن واستدعاء مئات رجال الإطفاء

تم إغلاق الطرق الرئيسية بعد اندلاع حريق هائل في جنوب شرق ملبورن.

MELBOURNE COURT FIRE

كافح حوالي 120 من رجال الإطفاء ألسنة اللهب حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة Credit: PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • أغلقت السلطات الطرق الرئيسية بعد اندلاع حريق هائل في جنوب شرق ملبورن
  • تم إخلاء سوبر ماركت في داندينونج بعد اندلاع حريق على سطحه أمس الخميس قبيل الساعة السابعة مساء
  • كافح حوالي 120 من رجال الإطفاء ألسنة اللهب حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم احتواؤها بشكل نهائي
كافح حوالي 120 من رجال الإطفاء ألسنة اللهب حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم احتواؤها بشكل نهائي وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب.

كما تواجد في مكان الحادث طواقم الإسعاف وشرطة فيكتوريا وهيئة حماية البيئة.
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وشهدت حركة المرور ازدحاماً في المنطقة في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد إغلاق طريق برينسيس السريع.

وقالت منظمة Fire Rescue Victoria إن الحريق بات تحت السيطرة.
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وأشار متحدث باسم المنظمة إلى أن الحريق انتشر بسرعة في أنحاء المبنى مما شكّل تهديداً للممتلكات المجاورة.

أضاف، "أكثر من 31 جهازاً و120 من رجال الإطفاء قاموا باحتواء الحريق في المبنى الأصلي".

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نشر في: 2/06/2023 12:23pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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