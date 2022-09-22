المجتمع المدرسي في صدمة بعد حادث الحافلة التي انقلبت بالطلاب في ملبورن أمس

النقاط الرئيسية أعاد مركز الفضاء الأمريكي كامل قيمة الرحلة للطلاب

ثلاث مراهقات في مستشفى الأطفال الملكي في حالة مستقرة

رئيس الحكومة دانيال أندروز يعرض الدعم للمدرسة

أصيب العديد من الطلاب من كلية لوريتو في بالارات عندما تحطمت حافلتهم على جسر على الطريق السريع الغربي في باكوس مارش في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بعد أن صدمتها شاحنة من الخلف.





كان التلاميذ من سن 9 إلى 11 سنة في طريقهم إلى مطار ملبورن في رحلة لزيارة معسكر الفضاء التابع لمركز الفضاء والصواريخ في الولايات المتحدة.





أخبرت الرئيسة التنفيذية لمركز الصواريخ، كيمبرلي روبنسون، وكالة AAP أن المنشأة كانت حزينة بسماع الحادث المروع.





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وقالت "خواطرنا وصلواتنا مع هؤلاء الطلاب والمعلمين وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب".





وقال المركز إن جميع العائلات قد استردوا كامل المبلغ وإنهم سيتواصلون مع المدرسة لإعادة حجز الرحلة عندما يكون الطلاب مستعدين.





وقالت ميشيل برودريك، مديرة كلية لوريتو، إن المدرسة ستظل مفتوحة يوم الخميس على الرغم من انه اليوم الوطني للحداد على الملكة إليزابيث الثانية للسماح للطلاب والأسر ومقدمي الرعاية بالحصول على المشورة.





ووصفت الشرطة نجاة الطلاب من الحافلة المحطمة بأنه "معجزة".





وقال القائم بأعمال قائد شرطة فيكتوريا جيسون تمبلار للصحفيين يوم الأربعاء "أعتقد أن الأمر كان مروعا إلى حد ما لجميع المعنيين - كيف أن أي شخص لم يصاب بجروح خطيرة أمر لا يصدق."





هناك ثلاث مراهقات في مستشفى الأطفال الملكي في حالة مستقرة.





وامرأة في الأربعينيات من عمرها ورجل في الخمسينيات من العمر لا يزالان في مستشفى ملبورن الملكي في حالة مستقرة.





وقال ستيف باك، الرئيس التنفيذي لشركة كانجارو ترانسبورت إندستريز، إن السائق البالغ من العمر 60 عامًا "كان يقود قطارات الطرق بأمان لأكثر من 30 عامًا" ويحتاج إلى جراحة بعد أن حوصر في الكابينة.





وقالت الشرطة إن الطلاب الـ 25 الآخرين الذين كانوا في الحافلة وأربعة بالغين نُقلوا إلى المستشفى لفحص بعد الحادث.





عالج مستشفى قاعدة بالارات التابع لجمعية جرامبيانز هيلث 16 مريضا من الحادث، منهم 13 غادروا المستشفى بعد ظهر الأربعاء.





عرض رئيس الحكومة دانيال أندروز الدعم للمدرسة بعد التحدث إلى مديرها يوم الأربعاء.





وتم إعادة فتح ممرات الطريق السريع الغربية المتوجهة إلى ملبورن بين Ballan و Bacchus Marsh منذ ذلك الحين، لكن منحدر خروج Bacchus Marsh Road المتجه شرقًا لا يزال مغلقًا.





تحقق وحدة الاصطدام الرئيسية في تفاصيل وظروف الحادثة.



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