فقدان طائرة في وسط كوينزلاند والبحث جارٍ عن ناجين

فقدت طائرة على متنها شخصان في وسط كوينزلاند بعد فشلها في الوصول إلى مطار غربي بروسيربين في كوينزلاند.

NRL DRAGONS ROOSTERS

يقود مركز تنسيق الإنقاذ المشترك التابع لسلطة السلامة البحرية الأسترالية مهمة البحث عن الطائرة المفقودة. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • تم الإبلاغ عن فقدان طائرة على متنها شخصان في وسط كوينزلاند
  • تم الإبلاغ عن فقدانها بعد فشلها في الوصول إلى بروسيربين بحلول الساعة 6:30 مساءً
  • باءت بالفشل جهود ثلاث طائرات حث خلال الليل في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة
يقود مركز تنسيق الإنقاذ المشترك التابع لسلطة السلامة البحرية الأسترالية مهمة البحث عن الطائرة المفقودة.

وكانت الطائرة قد غادرت محطة للماشية جنوب تشارترز تاورز بعد ظهر أمس الأحد.
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وتم الإبلاغ عن فقدانها بعد فشلها في الوصول إلى بروسيربين بحلول الساعة 6:30 مساءً.

وباءت بالفشل جهود ثلاث طائرات حث خلال الليل في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة.
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نشر في: 3/04/2023 1:36pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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