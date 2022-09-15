وفاة رجل في حادث طعن مروع في بريزبان واثنان من الجناة لا يزالان طليقين

النقاط الرئيسية توفي رجل في بريزبان متأثراً بجراحه بعد أن طُعن خارج صالة ألعاب رياضية في مانسفيلد بعد ظهر يوم الإثنين الفائت

سيارتان حاصرتا سيارته في مرآب خارج صالة للألعاب الرياضية قبل أن ينزل منها أربعة رجال ويبدأوا في تحطيم نوافذ سيارته

هرب جونسون بعيداً، لكن رجلين لحقا به وقاما بطعنه عدة مرات

تم اتهام رجل ثانٍ بطعن رجل حتى الموت في أحد شوارع بريزبان في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تلاحق الشرطة رجلين آخرين يُزعم أنهما متورطان في الهجوم.







ويمثل الرجل البالغ من العمر 34 عاما أمام المحكمة بعد اتهامه بقتل ليفي جونسون البالغ من العمر 23 عاما في مانسفيلد بعد ظهر يوم الإثنين الفائت.





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ووجهت اتهامات لرجل آخر يبلغ من العمر 34 عاماً بقتل جونسون ومن المقرر أن يواجه محكمة الصلح في بريزبان صباح الخميس.





وتعتقد الشرطة أن توماس مايلر وكايل مارتن متورطان أيضاً في الهجوم ويختبئان في الضواحي الشرقية لكابالابا أو بيركدال أو رانسوم.







وحث مدير المباحث أندرو ماسينغهام الرجلين اللذين يحتمل أن يكونا مسلحين على تسليم نفسيهما ودعا أي شخص لديه معلومات حول مكان وجودهما للاتصال بالشرطة.





وقال للصحفيين يوم الأربعاء، "هناك احتمال أن يكون كلاهما مسلحاً وخطيراً أيضاً وهذا هو مصدر قلقنا ولهذا السبب نسعى للحصول على مساعدة من الجمهور".





وتوفي جونسون متأثراً بجراحه بعد أن طُعن خارج صالة ألعاب رياضية في مانسفيلد بعد ظهر يوم الإثنين الفائت.





وكانت سيارتان قد حاصرتا سيارته في مرآب خارج صالة للألعاب الرياضية قبل أن ينزل منها أربعة رجال ويبدأوا في تحطيم نوافذ سيارته.





وهرب جونسون بعيداً، لكن رجلين لحقا به وقاما بطعنه عدة مرات.





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