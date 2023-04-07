عواصف شديدة تضرب شرق أستراليا في عطلة عيد الفصح

النقاط الرئيسية: العواصف والأمطار ستستمر في جنوب شرق ولاية جنوب أستراليا والأجزاء الغربية والوسطى من فيكتوريا مساء الخميس

سيشهد يوم الجمعة العظيمة عواصف رعدية في العطلة الطويلة لنهاية الأسبوع

من المتوقع أن تنحسر العواصف يوم السبت

سترتجف أستراليا من البرد خلال عطلة عيد الفصح حيث تتسبب الرياح الباردة في تحذيرات شديدة من عاصفة ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عبر الساحل الشرقي.





قالت ميريام برادبري ، كبيرة الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية ، إن البرودة ستأتي في شكل جبهة باردة قوية مرتبطة بمسارات نظام الضغط المنخفض عبر جنوب أستراليا يوم الخميس.





وقالت إن العواصف والأمطار ستستمر في جنوب شرق ولاية جنوب أستراليا والأجزاء الغربية والوسطى من فيكتوريا مساء الخميس.





سيشهد يوم الجمعة العظيمة عواصف رعدية في العطلة الطويلة لنهاية الأسبوع.





من المتوقع حدوث عواصف رعدية تتسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ، وهبوب رياح مدمرة قد تؤدي إلى سقوط الأشجار إلى جانب احتمال تساقط بَرَد كبير في أجزاء من وسط وشرق فيكتوريا وشرق نيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند.



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قالت السيدة برادبري: "من الضروري في نهاية هذا الأسبوع ، سواء كنت في المنزل أو مسافرًا للخارج وقضاء عطلة عيد الفصح أن تظل مترقبا حتى تعرف متى قد تصل إليك العواصف".





من المتوقع أن تنحسر العواصف يوم السبت لكن هذا سيؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة حيث تحل التدفقات الجنوبية الغربية محل الجبهة الباردة.





من المتوقع أيضا أن يكون الطقس باردًا وعاصفًا في تسمانيا وجنوب فيكتوريا والأجزاء المرتفعة من جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز.





في وقت متأخر من يوم السبت وحتى الأحد من المحتمل تساقط الثلوج في تسمانيا على ارتفاع 700-800 متر وفي جبال الألب الشرقية في فيكتوريا وجنوب شرق نيو ساوث ويلز على ارتفاعات تزيد عن 1500 متر.





من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى يوم الأحد إلى 13 درجة مئوية في هوبارت و 15 درجة مئوية في كانبيرا و 21 درجة مئوية في سيدني بينما ستصل بريسبان إلى 29 درجة مئوية.





ستتحسن الظروف المناخية يوم الأحد في عيد الفصح في ولاية نيو ساوث ويلز مرورا ببريسبان وكذلك في ولاية فيكتوريا ولكن من المتوقع أن تستمر الأمطار في جنوب فيكتوريا وتسمانيا.





كما يراقب المكتب احتمال حدوث إعصار في بحر أرافورا قبالة ساحل الإقليم الشمالي.





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