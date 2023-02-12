"بالدليل القاطع": أحد رؤساء أستراليا السابقين ينضم لخطة لمحاكمة وسجن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

النقاط الرئيسية: يطالب مالكولم تورنبول بتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية.

النظام الدولي غير مجهز لملاحقة فلاديمير بوتين على جرائم الحرب.

أحد الخبراء يقر بتوافر "مجموعة كبيرة من الأدلة" لإدانة المطلعين في الكرملين، وضرورة تشكيل المحكمة.

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جثث مقيدة اليدين متناثرة في بوتشا. صواريخ تنهمر على المدنيين في كييف. وتقارير عن اعتداءات جنسية جماعية من قبل القوات الروسية.





إنها جزء مما قاله رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تورنبول لقناة SBS News "هناك ملفات تحتوي على أدلة مروعة على جرائم الحرب" التي ارتكبت بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



Views from Bucha after Russian withdrawal Source: Anadolu, Getty / Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images على الجانب الآخر، تنفي الحكومة الروسية بشكل قاطع ارتكاب هذه الفظائع، رغم أن الأمم المتحدة أكدت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مقتل ما لا يقل عن 441 مدنيًا أوكرانيًا، محذرة أن العدد قد يكون "أعلى بكثير".





لكن يبدو أن أحد طرق تحقيق العدالة مسدود بالفعل.



إذ لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية سحب هؤلاء المسؤولين إلى قفص الاتهام، إذ لابد أن تكون بلادهم قد صادقت على نظام روما الأساس، الذي أنشأ المحكمة والتي انسحبت روسيا منها عام 2016 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.



في تسعينيات القرن الماضي، تم إنشاء محاكم خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الفظائع التي ارتكبت في يوغوسلافيا سابقاً وكذلك في رواندا. لكن هذا الأمر تطلب إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تمتلك روسيا فيه حق النقض.





في هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق مالكولم تورنبول مع مجموعة تضم أكثر من 100 شخص من قادة العالم وخبراء القانون إلى محكمة خاصة، تنشأها البلدان التي تمثل نفس التوجه، للخروج من هذا المأزق.





فقد حذر السيد تورنبول من أن البقاء دون التصرف حيال هذا الأمرن،يرسل رسالة خطيرة إلى الحكام المستبدين؛ أن بإمكانهم أن يفعلوا بما يحلو لهم دون عقاب.





وقال تورنبول في تصريح له لوكالة الأنباء الأسترالية: "يجب على كل طاغية أن يعرف أن "حكمه سينتهي".





وأضاف: "علينا محاسبة بوتين ومن أقدموا معه على القيام بجرائم. وإذا لم نفعل ذلك، فإننا نشجعهم على ارتكاب المزيد، وسيقوم آخرون بفعل الشيء نفسه".



Source: AAP في السابق، قدمت محاكم نورمبرغ، التي تأسست في الأربعينيات من القرن الماضي لمحاكمة المسؤولين النازيين، نموذجًا واضحًا لهذا الأمر.





لكن في حين أن هذه المحاكمات أسفرت عن أكثر من 100 إدانة - بما في ذلك السياسيين والقادة العسكريين ورجال الأعمال - فقد مات العديد منهم، بمن فيهم الزعيم أدولف هتلر، أو هربوا قبل أن يواجهوا العدالة.





وأقر تورنبول أن المسؤولين الروس قد لا يعاقبون "بالمعنى المادي المباشر".



وأوضح: " السؤال هو ما إذا كان بوتين سيوضع في قفص الاتهام في أي وقت. لكن حتى لو لم ينفذ هذا الأمر و لن يتم، فإن تحديد الجرائم المرتكبة يعد أمراً هاماً للغاية. فهذه الحقائق ستكون سيفًا مُسلطًا فوق رأس بوتين، وكذلك على رؤوس مجرمي الحرب الآخرين في أوكرانيا. فلا يمكن أبدًا التأكد تمامًا مما إذا كان سيسقط ومتى ... فكل طاغية يعرف ذلك بطريقة أو بأخرى، أن حكمهم سيصل إلى نهايته ".





ووصف تورنبول الغزو بأنه "أمر يصعب فهمه، سلوك خطير للغاية. فمهما كانت دوافع بوتين، ومهما كانت حالته العقلية، فهو المسؤول."





مجموعة كبيرة من الأدلة





قال دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الوطنية الأسترالية: " إن هذه الجريمة عدوان، ينطبق على القادة الذين يخططون أو ينفذون هجومًا خطيرًا واسع النطاق، وقد تكون أكثر الطرق المباشرة لاستهداف الدائرة المقربة من الكرملين".





ويضيف: "لكن بالنظر إلى تعقيد إنشاء محكمة منفصلة، فمن المحتمل بعد "بضع سنوات" أن تكون المحاكمات قابلة للحياة، وأن المدعين سيعتمدون على "المجموعة الكبيرة" من الأدلة المادية المتوفرة على الفظائع الروسية، ونية بوتين وأتباعه".



وافق متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة على عدم وجود آلية حالية قادرة على اتهام القيادة الروسية بالجريمة، رغم أن أستراليا انضمت إلى "مجموعة أساسية من الشركاء" للعمل لإيجاد حل.





وقالوا إن "أستراليامع عدد من شركائها من ذوي التفكير ذاته يؤيدون محاسبة روسيا على أفعالها ضد أوكرانيا".





فيما "لم يتم الإعلان عن كيفية التكوين الكامل للمجموعة الأساسية بعد."





يأتي ذلك، فيما أطلقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا نداءات إيجابية بشأن المحكمة الخاصة، بينما دعا ممثلو الاتحاد الأوروبي هذا الشهر إلى بدء الاستعدادات "فورًا".





وقال مبعوث كييف في أستراليا فاسيل ميروشنيتشينكو لـ SBS News "هذا أمر حاسم من وجهة النظر الأخلاقية ... والقانونية، والإنسانية فقط، فقد قاموا بهذا الفعل لأنه يمكنهم فعل ذلك ... لذلك فقد جعلوا حياة المدنيين لا تطاق."







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