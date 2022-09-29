أستراليا: التضخم في ارتفاع ومصرف الاحتياط يستعد لرفع الفائدة من جديد

تظهر البيانات الجديدة من مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن التضخم لا يزال في ارتفاع في أستراليا.





وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7% على مدار العام حتى تموز/يوليو، مدفوعة بتكلفة بناء المنازل الجديدة والبنزين.





وأدى الانخفاض الكبير في أسعار البنزين إلى تراجع تكلفة المعيشة إلى 6.8% على مدار العام حتى آب/أغسطس، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية.





Advertisement

ومن المتوقع أن يرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.85% لكبح التضخم.



Source: AAP / AAP Image / Paul Miller



يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الموارد الفيدرالية مادلين كينغ أنها لن تفّعل ضغط المفتاح في آلية إمدادات الغاز المحلية الأسترالية.





و سيؤدي سحب المفتاح إلى إجبار مصدري الغاز على تحويل المزيد من منتجاتهم إلى السوق المحلية، وهو خيار سينتهي في الأول من تشرين أول/أكتوبر.



لقراءة المزيد مصرف الاحتياط يرفع سعر الفائدة مجددا مع تزايد الأعباء على الأسر الأسترالية

لكن الوزيرة كينغ أعلنت أنها وقعت "اتفاقيات رئيسية" جديدة مع ثلاثة من كبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.





وتقول إن زيادة الإمدادات المحلية ستخفض أسعار الغاز بالنسبة للأستراليين ، لكنها لن تعيق التجارة الدولية.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



