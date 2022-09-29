أستراليا: التضخم في ارتفاع ومصرف الاحتياط يستعد لرفع الفائدة من جديد

تظهر البيانات الجديدة من مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن التضخم لا يزال في ارتفاع في أستراليا.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7% على مدار العام حتى تموز/يوليو، مدفوعة بتكلفة بناء المنازل الجديدة والبنزين.
وأدى الانخفاض الكبير في أسعار البنزين إلى تراجع تكلفة المعيشة إلى 6.8% على مدار العام حتى آب/أغسطس، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية.
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ومن المتوقع أن يرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.85% لكبح التضخم.
Source: AAP / AAP Image / Paul Miller
يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الموارد الفيدرالية مادلين كينغ أنها لن تفّعل ضغط المفتاح في آلية إمدادات الغاز المحلية الأسترالية.
و سيؤدي سحب المفتاح إلى إجبار مصدري الغاز على تحويل المزيد من منتجاتهم إلى السوق المحلية، وهو خيار سينتهي في الأول من تشرين أول/أكتوبر.
لكن الوزيرة كينغ أعلنت أنها وقعت "اتفاقيات رئيسية" جديدة مع ثلاثة من كبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وتقول إن زيادة الإمدادات المحلية ستخفض أسعار الغاز بالنسبة للأستراليين ، لكنها لن تعيق التجارة الدولية.
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