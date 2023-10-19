المتاجر الكبرى تنفي وجود نقص في الحليب بعد إضراب عمال منتجات الألبان

النقاط الرئيسية إضراب عمال الألبان في فيكتوريا يهدد امداد الحليب في أستراليا

المتاجر الكبرى تنفي حدوث نقص في امداد الحليب بسبب الإضراب

يطالب العمال بأجور أعلى وظروف عمل أفضل

أضرب أكثر من 1400 عامل من شركات إنتاج الألبان فونتيرا وسابوتو ولاكتاليس وبيترز عن العمل لمدة 48 ساعة مطالبين بأجور وظروف عمل أفضل.





بدأ العمال إضرابهم في 13 موقعًا يوم الأربعاء.



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وأعلنت متاجر كولز و ولوورثس إنه لا يوجد نقص في إمدادات الحليب في محلاتهما، وليس هنالك أي خطط لفرض حد أقصى على شراء عبوات الحليب.





وقالت متحدثة باسم متجر كولز لوكالة AAP يوم الخميس: "نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع موردينا للمساعدة في ضمان توفر الحليب لعملائنا".





وقالت متحدثة باسم متجر ولوورثس إن أي تأثيرات محتملة ستقتصر على المتاجر في ولاية فيكتوريا، لكن هناك إجراءات مطبقة لضمان عدم وجود تأثير كبير على الإمدادات.





وأكدت شركة فونتيرا أيضًا أنها مستمرة في جمع وتوصيل الحليب من مزارعي الألبان وسط الإضراب.



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وصرح اتحاد العمال بأن منتجي الألبان الرئيسيين فشلوا في تقديم أجور وظروف عادلة للعمال المضربين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.





يسعى العمال أيضًا إلى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في حالات الطوارئ حتى يتمكن متطوعو هيئة مكافحة الحرائق في البلاد من مواجهة الكوارث الطبيعية.





وحثت جاسينتا آلان رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات وقالت إنه لا داعي للهلع في الشراء.





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