النقاط الرئيسية
- القبض على مشتبه به في نيودلهي بتهمة قتل امرأة من كوينزلاند لمواجهة محكمة هندية قبل تسليمه إلى أستراليا
- تقول شرطة كوينزلاند إن الطريق طويل أمام محاكمة المشتبه به بقتل امرأة من كوينزلاند تدعى تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله في الهند
- وكانت الشرطة تبحث عن راغويندر سينغ فيما يتعلق بوفاة السيدة كوردينغلي التي قُتلت في عام 2018 أثناء تمشية كلبها على طول شاطئ وانغيتى بالقرب من كانز
تقول شرطة كوينزلاند إن الطريق طويل أمام محاكمة المشتبه به بقتل امرأة من كوينزلاند تدعى تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله في الهند.
وكانت الشرطة تبحث عن راغويندر سينغ فيما يتعلق بوفاة السيدة كوردينغلي التي قُتلت في عام 2018 أثناء تمشية كلبها على طول شاطئ وانغيتى بالقرب من كانز.
Toyah Cordingley went missing while walking her dog on Sunday. She was found dead on Monday. Source: Facebook
LISTEN TO
دراسة جديدة تكشف النقاب عن عوامل تؤدي إلى قتل النساء في أستراليا
SBS Arabic24
14/04/202213:05
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، نشرت شرطة كوينزلاند مكافأة قدرها مليون دولار - وهي الأكبر في تاريخ الولاية لمن يدلي بمعلومات عن جريمة القتل.
قال وزير الشرطة مارك رايان إن الاعتقال يأتي بعد سنوات من العمل الشاق من قبل سلطات إنفاذ القانون ، مضيفًا أن هناك الكثير للقيام به.
وأضاف "أنا متأكد من أن الجميع سيقدرون أن هذه الأيام الأولى في هذه الخطوة التالية لتحقيق العدالة لتويا. هناك نظام عدالة جنائية يجب أن يأخذ مجراه ، وبالطبع الأمور معروضة على المحكمة".
ونُقل المشتبه به الرئيسي في مقتل امرأة من كوينزلاند في عام 2018 إلى سجن تيهار في نيودلهي بعد اعتقاله من قبل السلطات الهندية.
Toyah Cordingley con su perro. Source: Facebook
وقد مثل أمام المحكمة وأعيد احتجازه ، على أن يُنظر في قضيته مرة أخرى في 30 نوفمبر / تشرين الثاني.
كانت الشرطة تبحث عن راغويندر سينغ منذ أربع سنوات فيما يتعلق بوفاة السيدة كوردينغلي.
وفي حديث لصديق العائلة واين برونغ تريمبل للقناة التاسعة أن اعتقال المشتبه به كان مصدر ارتياح كبير لوالدي السيدة كوردينغلي.
وتابع "إنهم متفائلون جدًا الآن ، في الوقت الحالي ، لذا كل شيء جيد ، إنه أمر إيجابي حقًا بالنسبة لنا ، لقد مر وقت طويل ، لقد تجاوزنا الكثير من العقبات وكل ما تبقى لكننا هنا الآن."
وتأمل سلطات كوينزلاند في تسليم سينغ إلى أستراليا ، لكن من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية.
توجهوا الآن إلى
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار
في أي وقت على SBS On Demand.