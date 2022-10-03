سيدني في طليعة المدن الأسترالية التي تشهد انخفاضا في أسعار المنازل

النقاط الرئيسية تراجعت قيمة المنازل في مدينة سيدني 1.8 في المئة

انخفضت قيم المنازل في مدينة ملبورن 1.1 في المئة

شهدت مدينتا أديلايد وبيرث انخفاضًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المئة

انخفضت قيمة المنازل في جميع أنحاء البلاد بنسبة 1.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول بعد انخفاضها بنسبة 1.6 في المئة في أغسطس/آب، وفقًا لمؤشر قيمة المنازل الوطني لشركة CoreLogic.





في المدن الرئيسية، تراجعت قيمة المنازل في سيدني 1.8 في المئة، بينما انخفضت في ملبورن 1.1 في المئة، وبريزبان 1.7 في المئة.





وشهدت أديلايد وبيرث انخفاضًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المئة و0.4 في المئة على التوالي، بينما ظلت قيمة المنازل في داروين ثابتة.





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ويمثل انخفاض سبتمبر/أيلول خامس انخفاض على التوالي في المؤشر الوطني حيث يظهر تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في سوق العقارات.





ويميل البنك الاحتياطي مرة أخرى إلى رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي - وهو الآن عند 2.35 في المئة - في اجتماعه الشهري يوم الثلاثاء، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على أسعار المنازل.





وقال مدير الأبحاث في CoreLogic، تيم لوليس، إنه "في الوقت الذي تراجعت فيه انخفاضات قيمة العقارات، لم يتضح بعد ما الذي ينتظرنا".





"إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع بالسرعة التي كانت عليها منذ مايو/أيار، فيمكننا أن نشهد تسارع معدل الانخفاض في قيم المنازل مرة أخرى."





وقال إن سيدني شهدت الانخفاضات الأكبر، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 100,000 دولار - أو تسعة في المئة - منذ ذروتها في يناير/كانون الثاني.





وحدثت بعض أكبر الانخفاضات في الشواطئ الشمالية في سيدني، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 14.5 في المئة على الأقل عن أوائل هذا العام.





وأشار لوليس أيضًا إلى انخفاضات كبيرة في منطقتي ريتشموند وتويد اللتين ضربتهما الفيضانات في نيو ساوث ويلز.





وشهدت بريزبان أيضًا تراجعات بنسبة 4.3 في المئة، أو 33,600 دولار منذ ذروتها في يونيو/حزيران 2022.





وقال لوليس: "ما زلنا نشهد بعض المرونة في مواجهة انخفاض القيمة حول المناطق ذات الأسعار المعقولة في أديلايد وبيرث، فضلاً عن بعض الأسواق الإقليمية المرتبطة بالزراعة والتعدين والسياحة".



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