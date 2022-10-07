النقاط الرئيسية سيدني تستعد ليوم خطر السبت مع تحذيرات من تجدد فيضانات الأنهار في غرب المدينة

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا شديداً من الطقس القاسي لمناطق نيو ساوث ويلز في إيلاوارا وهنتر والمناطق القريبة

قال وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز ، ستيف كوك ، إن خدمة الطوارئ الحكومية SES ستعدة جيدًا للظروف القادمة.

تستعد سيدني ليوم خطر السبت مع تحذيرات من تجدد فيضانات الأنهار في غرب المدينة.



LISTEN TO الامطار المتوقع هطولها ستعادل أمطار أربعة اشهر مع مستوى هطول يصل الى 50 مليمتر SBS Arabic24 16/01/2020 05:36 Play

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا شديداً من الطقس القاسي لمناطق نيو ساوث ويلز في إيلاوارا وهنتر والمناطق القريبة. حيث من المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية في جميع أنحاء الولاية مع احتمال هطول الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات الخطيرة.





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وقال وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز ، ستيف كوك ، إن خدمة الطوارئ الحكومية SES ستعدة جيدًا للظروف القادمة.



LISTEN TO تسببت الأمطار التي حطمت الرقم القياسي على الساحل الشرقي لأستراليا خلال الأسبوع الماضي في فيضانات شديدة تحت تأثير ظاهرة لا نينا المناخية أودت بحياة أحد عشر شخصًا وألحقت أضرارًا بآلاف الممتلكات. SBS Arabic24 01/03/2022 07:27 Play

وأضاف "لقد خصصنا الموارد مسبقًا لكل ولاية نيو ساوث ويلز ، لا سيما في تلك الأجزاء الغربية. وقد سلط الضوء نائب رئيس الحكومة على بعض تلك المجتمعات الرئيسية حيث نتوقع هطول أمطار إضافية وبالتالي وقوع المخاطر."





وضربت أشد الأمطار جنوب شرق القارة، حيث دفع الطوفان الضخم سيدني لتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي البالغ 2.2 متر مع بقاء ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.





وتستعد أجزاء أخرى من الساحل الشرقي لمزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة.





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