النقاط الرئيسية
- سيدني تستعد ليوم خطر السبت مع تحذيرات من تجدد فيضانات الأنهار في غرب المدينة
- أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا شديداً من الطقس القاسي لمناطق نيو ساوث ويلز في إيلاوارا وهنتر والمناطق القريبة
- قال وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز ، ستيف كوك ، إن خدمة الطوارئ الحكومية SES ستعدة جيدًا للظروف القادمة.
تستعد سيدني ليوم خطر السبت مع تحذيرات من تجدد فيضانات الأنهار في غرب المدينة.
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الامطار المتوقع هطولها ستعادل أمطار أربعة اشهر مع مستوى هطول يصل الى 50 مليمتر
SBS Arabic24
16/01/202005:36
أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا شديداً من الطقس القاسي لمناطق نيو ساوث ويلز في إيلاوارا وهنتر والمناطق القريبة. حيث من المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية في جميع أنحاء الولاية مع احتمال هطول الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات الخطيرة.
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وقال وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز ، ستيف كوك ، إن خدمة الطوارئ الحكومية SES ستعدة جيدًا للظروف القادمة.
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تسببت الأمطار التي حطمت الرقم القياسي على الساحل الشرقي لأستراليا خلال الأسبوع الماضي في فيضانات شديدة تحت تأثير ظاهرة لا نينا المناخية أودت بحياة أحد عشر شخصًا وألحقت أضرارًا بآلاف الممتلكات.
SBS Arabic24
01/03/202207:27
وأضاف "لقد خصصنا الموارد مسبقًا لكل ولاية نيو ساوث ويلز ، لا سيما في تلك الأجزاء الغربية. وقد سلط الضوء نائب رئيس الحكومة على بعض تلك المجتمعات الرئيسية حيث نتوقع هطول أمطار إضافية وبالتالي وقوع المخاطر."
وضربت أشد الأمطار جنوب شرق القارة، حيث دفع الطوفان الضخم سيدني لتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي البالغ 2.2 متر مع بقاء ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.
وتستعد أجزاء أخرى من الساحل الشرقي لمزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة.
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