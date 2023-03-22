اتهام معلم بالاعتداء على طالب داخل الصف بمدرسة ثانوية في نيو ساوث ويلز

تم اتهام مدرس بالاعتداء على طالب داخل الفصل الدراسي في ثانوية بمنطقة هانتر في نيو ساوث ويلز.

Parental Violence

تم القبض على المعلم البالغ من العمر 62 عاماً في الساعة 9:30 مساءً ووجهت إليه لاحقاً تهمة الاعتداء. Source: iStockphoto / simarik/Getty Images/iStockphoto

النقاط الرئيسية
  • اتهم معلم بالاعتداء على طالب داخل الفصل الدراسي في ثانوية بمنطقة هانتر في نيو ساوث ويلز
  • تم استدعاء الشرطة إلى مدرسة ميتلاند غروسمان الثانوية بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد ورود أنباء عن تعرض تلميذ للاعتداء من قبل معلم
  • تم القبض على المعلم البالغ من العمر 62 عاماً في الساعة 9:30 مساءً ووجهت إليه لاحقاً تهمة الاعتداء
تم استدعاء الشرطة إلى مدرسة ميتلاند غروسمان الثانوية بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد ورود أنباء عن تعرض تلميذ للاعتداء من قبل معلم.

وقالت الشرطة يوم الأربعاء: "قام مسعفو الإسعاف في نيو ساوث ويلز بتقييم الطالب في مكان الحادث، إلا أنه لم يكن مصاباً بأذى جسدي".

وتم القبض على المعلم البالغ من العمر 62 عاماً في الساعة 9:30 مساءً ووجهت إليه لاحقاً تهمة الاعتداء.
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وسُئل زعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الحادث بعد أن أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصبي قد تم إمساكه من الياقة أثناء مشاجرة بدأت بعد إلقاء كرات من الورق داخل الفصل.

وقال مينز لبرنامج ناين توداي يوم الأربعاء: "لا أعرف الظروف".

"لم يتعرض المعلمون لمثل هذا الضغط من قبل".

"يعد الانضباط في المدرسة أمراً مهماً. وجزء من ذلك هو التأكد من أنه عندما يقوم المعلمون بإجراء مكالمة أو مدراء، يتم دعمهم احتياطياً".

"إذا كانت هناك أمثلة على ذلك في التعليم بنيو ساوث ويلز، فعلينا التأكد من دعم المعلمين".

تم الإفراج عن المعلم بكفالة مشروطة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ميتلاند المحلية في 6 نيسان/ أبريل.

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نشر في: 22/03/2023 3:01pm
آخر تحديث: 22/03/2023 3:05pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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