بطولة أستراليا المفتوحة: البيلاروسية تحرز لقبها الأول ودجوكوفيتش يبحث عن لقبه العاشر في مواجهة تسيتسيباس

عوّضت سابالينكا (24 عاماً) تأخرها في المجموعة الاولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي.





وقالت سابالينكا مخاطبة فريقها بعد حصولها على الكأس "شكراً لفريقي، الفريق الأكثر جنونًا في البطولة. لقد مررنا بالكثير من المطبات العام الماضي".





وأضافت "شكراً جزيلاً لكم على ما تفعلونه من أجلي. أنا أحبكم يا رفاق".



وتابعت "أريد أن أهنئ إيلينا على أسبوعين رائعين. أنت لاعبة رائعة وبالطبع سنخوض الكثير من المعارك - على امل أن نكون في مواجهات نهائية ببطولات غراندسلام".





وما ان انتهت المباراة، حتى ارتمت البيلاروسية ارضها وانهارت دموعها، قبل ان تمسح دموعها وتعانق منافستها ريباكينا، المولودة في موسكو، في مباراة جمعت بين لاعبتين تمتلكان اقوى الارسالات في رياضة السيدات.





وجمع نهائي السبت بيلاروسية ولاعبة مولودة في روسيا، علمًا أن المنظمين منعوا رفع هذين العلمين في البطولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



Belarus' Aryna Sabalenka holds the Daphne Akhurst Memorial Cup following her win over Kazakhstan's Elena Rybakina in the women's singles final match at the Australian Open tennis tournament, in Melbourne on January 29, 2023. Source: AFP / WILLIAM WEST/AFP وجاءت المباراة النهائية لتختتم اسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.





وشكلت المباراة النهائية المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، علمًا أن سابالينكا تفوقت على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة جميعها، آخرها في الدور الـ16 لويمبلدون 2021.





ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 11 انتصاراً توالياً في أستراليا بعد احرازها لقب دورة أديلايد.





وبلغت في نهاية العام الماضي نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية عندما أطاحت بشفيونتيك من نصف النهائي قبل أن تخسر ضد الفرنسية كارولين غارسيا.





يبدو الصربي نوفاك ديوكوفيتش مرشحاً قوياً للتفوّق على اليوناني ستيفانوس تسيتسباس الأحد في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات احراز البطولات الكبرى الذي يحمله الإسباني رافايل نادال (22).



وصحيح ان ديوكوفيتش قد خرج فائزاً من مبارياته النهائية التسع في ملبورن، إلا ان اليوناني لن يكون لقمة سائغة أمام ديوكوفيتش الذي يخوض النهائي الـ33 في البطولات الكبرى (رقم قياسي).





وفيما سيعادل ديوكوفيتش رقم نادال المميز بحال فوزه، يخوض تسيتسيباس النهائي الكبير الثاني فقط له، بعد رولان غاروس الفرنسية في 2021.





وما يزيد من حماوة المنافسة في متنزه ملبورن، ارتقاء الفائز من المباراة إلى المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، بدلاً من الإسباني كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.



(COMBO) This combination photo created on January 28, 2023 shows Greece's Stefanos Tsitsipas (L) hitting a return at the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 27, 2023, and Serbia's Novak Djokovic (R) at the same tournament on January 27, 2023. Source: AFP / ANTHONY WALLACE MARTIN KEEP/AFP قال ديوكوفيتش (35 عاماً) "الفوز في البطولات الكبرى والارتقاء إلى المركز الأول عالمياً، ربما أهم قمتين يمكن تسلقهما في عالم التنس الاحترافي".





وكان ديوكوفيتش قد وقف حجر عثرة أمام تسيتسيباس في النهائي الوحيد له حتى الآن في البطولات الكبرى، عندما تغلب عليه في رولان غاروس بخمس مجموعات، معوّضاً تخلفه بمجموعتين.





لكن ابن الرابعة والعشرين يعتقد انه نضج بما فيه الكفاية كلاعب وشخص وبات مؤهلاً لأن يصبح أول يوناني يحرز لقباً كبيراً في عالم التنس.





قال تسيتسيباس، أصغر لاعب يبلغ نهائي ملبورن منذ ديوكوفيتش في 2011 عندما كان بعمر الثالثة والعشرين "أنا جاهز أكثر من أي وقت مضى لهذه اللحظة. هذه فرصة متواضعة بالنسبة لي، ويعني لي الكثير التواجد هنا في النهائي".





تابع "ساحاول اغتنام هذه الفرصة".





وفي علامة على تنامي مكانة تسيتسيباس، بلغ إبن العاصمة أثينا الدور نصف النهائي ثلاث مرات سابقاً.



Serbia's Novak Djokovic reacts as he plays against USA's Tommy Paul during their men's singles semi-final match on day twelve of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 27, 2023. Source: AFP / WILLIAM WEST/AFP بدوره، قال ديوكوفيتش، الغائب عن النسخة الماضية بعد ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، انه يتوق لرؤية ما سيقدّمه اليوناني في أرض الملعب "أنا راض بالطبع عن تأهلي لنهائي جديد في البطولات الكبرى. هذا ما توقعته وأردته عندما جئت إلى أستراليا".





تابع اللاعب الذي تصدر التصنيف العالمي 373 أسبوعاً وانهى سبعة مواسم متربعاً على عرش لاعبي "ايه تي بي": "أعتقد ان خبرة الوقوف في تجارب سابقة مماثلة ستساعد. كما ان عدم خسارتي أي نهائي في أستراليا قد يعزز ثقتي قبل مباراة الأحد".



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