هل وصلت إلينا ثورة الذكاء الاصطناعي وما هي الوظائف التي ستختفي بسببها؟

النقاط الرئيسية تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع توقع المزيد من التقدم في عام 2023.

يغير الذكاء الاصطناعي طريقة عملنا وأنواع الوظائف المتاحة للبشر.

من المرجح أن تكون الوظائف التي تتطلب "مهارات بشرية فريدة" أقل عرضة للخطر

تزايد الحديث عن الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن تقلب هذه التكنولوجيا الثورية طريقة عمل البشر، فبعض الوظائف مصيرها الزوال، في حين سيتم إيجاد مجموعة من المهن الجديدة.





في عام 2023، سيشهد العالم تحولاً كاملاً أساسه الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأليكس جينكينز، مدير مركزWA Data Science Innovation Hub في جامعة Curtin.





قال جينكينز: "التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة ومن المحتمل أن تصبح هذه الأدوات أكثر ذكاءً وأكثر قدرة من معظم البشر. هذا مستقبل مثير وخطير في الوقت نفسه."



إذن ما الذي يحتاج العمال لمعرفته حول الذكاء الاصطناعي وهل من الممكن أن تحافظ على وظيفتك في المستقبل رغم وجودها؟





أحدثت إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي صدمة ترددت آثارها حول العالم في الأشهر الأخيرة نظرًا لقدرتها على الاستجابة كتابيًا بطريقة معقدة تشبه قدرة الإنسان.





فقد تم إطلاق ChatGPT للجمهور في تشرين الثاني/نوفمبر من قبل شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي.





وأثار ChatGPT منذ إطلاقه جدلاً حول قضايا من بينها كيفية استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الطلاب للغش في الوظائف، وتطبيقها المحتمل في مجالات تتراوح بين الطب والقانون، وأنواع الوظائف التي يمكن أن تحل محل البشر.





وأوضح جينكينز أن هذه النماذج تعمل عن طريق سحب كميات هائلة من النصوص من الإنترنت والكتب، واستيعاب تلك المعرفة وبناء فهم للعالم يمكن استخدامه بعد ذلك لإنشاء محتوى مكتوب جديد.





"الآن مع ChatGPT نرى أن هذه النماذج تصل إلى النقطة التي تشعر فيها وكأنك تقريبًا تتحدث إلى شخص ما، وتشعر وكأنك تتحدث إلى نظام يفهم نواياك، وما تريده تحقيقه."





وتشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي تهديدًا فوريًا ومتزايدًا لمجموعة من الوظائف، من كتابة الإعلانات إلى إدخال البيانات وإدارتها.



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ويقدر جينكينز أن ما يقرب من 20 إلى 30 في المائة من الوظائف القائمة على المعرفة "من المرجح أن تتغير في السنوات القليلة المقبلة" بسبب تطور الذكاء الاصطناعي.





وقد يكون المحامون أيضًا عرضة للخطر جراء هذه الثورة.





وفقًا لتقرير صدر العام الماضي عن شركة McCrindle للأبحاث، فإن الوظائف المعرضة للزوال بسبب تتطور الذكاء الاصطناعي تشمل مدخلي البيانات، والأمناء الإداريين والتنفيذيين والمحاسبين.





أما الوظائف التي ستكون في أمان من ثورة الذكاء الاصطناعي فتشمل محللي البيانات والعلماء وخبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمتخصصين في البيانات الضخمة.





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