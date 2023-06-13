جزيرة ناورو: الحكومة الفيدرالية تبلغ اللاجئين نيتها نقلهم لأستراليا خلال أسبوعين

القرار جاء بعد وقف الدعم للمتواجدين من اللاجئين في حزيرة ناورو

Nauru

Source: AAP

يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المتبقين في ناورو إلى أستراليا قبل نهاية هذا الشهر.

وتم إبلاغ الموجودين حاليًا في الجزيرة بأنه لن يكون هناك المزيد من الدعم لهم بعد 30 حزيران يونيو ، ويقولون إنهم يتوقعون أن يتم نقلهم إلى أستراليا قبل ذلك الحين.

يذكر أنه مرت الآن أكثر من 10 سنوات منذ بدء احتجاز طالب اللجوء الواصلين بحراً إلى أستراليا في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ لغرض النظر في طلباتهم.
Asylum seekers
Source: AAP
وما زال يوجد حوالي عشرة أشخاص بقوا في الجزيرة ، مع قيام الحكومة بنقل الأشخاص تدريجياً من ناورو إلى أستراليا خلال الأشهر الستة الماضية.

ويقول المتحدث باسم ائتلاف العمل مع اللاجئين إيان رينتول إن السلطات أبلغت اللاجئين بنيتها نقلهم لاستراليا من دون منحهم الاقامة الدائمة.
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نشر في: 14/06/2023 7:43am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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