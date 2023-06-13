جزيرة ناورو: الحكومة الفيدرالية تبلغ اللاجئين نيتها نقلهم لأستراليا خلال أسبوعين

يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المتبقين في ناورو إلى أستراليا قبل نهاية هذا الشهر.
وتم إبلاغ الموجودين حاليًا في الجزيرة بأنه لن يكون هناك المزيد من الدعم لهم بعد 30 حزيران يونيو ، ويقولون إنهم يتوقعون أن يتم نقلهم إلى أستراليا قبل ذلك الحين.
يذكر أنه مرت الآن أكثر من 10 سنوات منذ بدء احتجاز طالب اللجوء الواصلين بحراً إلى أستراليا في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ لغرض النظر في طلباتهم.
وما زال يوجد حوالي عشرة أشخاص بقوا في الجزيرة ، مع قيام الحكومة بنقل الأشخاص تدريجياً من ناورو إلى أستراليا خلال الأشهر الستة الماضية.
Source: AAP
ويقول المتحدث باسم ائتلاف العمل مع اللاجئين إيان رينتول إن السلطات أبلغت اللاجئين بنيتها نقلهم لاستراليا من دون منحهم الاقامة الدائمة.
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