جزيرة ناورو: الحكومة الفيدرالية تبلغ اللاجئين نيتها نقلهم لأستراليا خلال أسبوعين

يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المتبقين في ناورو إلى أستراليا قبل نهاية هذا الشهر.





وتم إبلاغ الموجودين حاليًا في الجزيرة بأنه لن يكون هناك المزيد من الدعم لهم بعد 30 حزيران يونيو ، ويقولون إنهم يتوقعون أن يتم نقلهم إلى أستراليا قبل ذلك الحين.





يذكر أنه مرت الآن أكثر من 10 سنوات منذ بدء احتجاز طالب اللجوء الواصلين بحراً إلى أستراليا في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ لغرض النظر في طلباتهم.



Source: AAP وما زال يوجد حوالي عشرة أشخاص بقوا في الجزيرة ، مع قيام الحكومة بنقل الأشخاص تدريجياً من ناورو إلى أستراليا خلال الأشهر الستة الماضية.





ويقول المتحدث باسم ائتلاف العمل مع اللاجئين إيان رينتول إن السلطات أبلغت اللاجئين بنيتها نقلهم لاستراليا من دون منحهم الاقامة الدائمة.



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